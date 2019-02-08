Доба в ООС: 6 обстрілів, окупанти били з мінометів біля Троїцького

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П'ятниця, 8 лютого 2019, 07:46

Минулої доби російські окупаційні війська 6 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі два рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" обстріли позицій українських захисників велися з гранатометів різних систем великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі селища Водяне і населеного пункту Харчовик.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник стріляв з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї врайоні селища Кримське та двічі з мінометів калібру 120 та 82 мм. в районі населеного пункту Трооїцьке.

Внаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.

Обороняючись, підрозділи ООС придушували ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів.

За даними розвідки, 7 лютого одного окупанта знищено та троє отримали поранення.

Станом на 7:00 поточної доби ворог вогонь не відкривав.

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Теми: ООС бойові дії


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