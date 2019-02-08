Отруєння у Солсбері: поліція підозрює п’ятьох росіян – ЗМІ

Поліція Британії веде розслідування стосовно ще двох російських агентів, підозрюваних в отруєнні у Солсбері, – таким чином загальна кількість можливих російських учасників спроби вбивства Скрипалів складає п’ять осіб.

Про це повідомив британський таблоїд Mail Online, передає "Європейська правда".

За словами високопоставлених джерел видання, правоохоронці нещодавно ідентифікували пару, яка видавала себе за туристів, щоб отримати британську візу в березні минулого року.

Вважається, що пара повернулася в Росію.

Правоохоронці припускають, що двоє підозрюваних не подорожували з основними вбивцями "Петровим" і "Бошировим". Їхня роль була другорядною.

Поліція поінформує урядовців про докази проти цих двох осіб "протягом кількох тижнів", стверджує видання.

Напередодні стало відомо про ще одного російського підозрюваного, відомого під вигаданим іменем "Сергєй Федотов".

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