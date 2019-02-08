Отруєння у Солсбері: поліція підозрює п’ятьох росіян – ЗМІ
Поліція Британії веде розслідування стосовно ще двох російських агентів, підозрюваних в отруєнні у Солсбері, – таким чином загальна кількість можливих російських учасників спроби вбивства Скрипалів складає п’ять осіб.
Про це повідомив британський таблоїд Mail Online, передає "Європейська правда".
За словами високопоставлених джерел видання, правоохоронці нещодавно ідентифікували пару, яка видавала себе за туристів, щоб отримати британську візу в березні минулого року.
Вважається, що пара повернулася в Росію.
Правоохоронці припускають, що двоє підозрюваних не подорожували з основними вбивцями "Петровим" і "Бошировим". Їхня роль була другорядною.
Поліція поінформує урядовців про докази проти цих двох осіб "протягом кількох тижнів", стверджує видання.
Напередодні стало відомо про ще одного російського підозрюваного, відомого під вигаданим іменем "Сергєй Федотов".
Нагадаємо:
- 66-річного Скрипаля разом з дочкою отруїли 4 березня. Їх було доставлено до відділу інтенсивної терапії окружної лікарні Солсбері. Юлію Скрипаль виписали 9 квітня і перемістили в безпечне місце.
- 5 вересня британські прокурори назвали імена двох росіян, яких вважають виконавцями отруєння в Солсбері. Це – Александр Петров та Руслан Боширов. Прокурори зазначили, що їхні справжні імена можуть бути іншими.
- Журналісти дізналися, що одного з підозрюваних в отруєнні Скрипалів, який називав себе "Русланом Бошировим", насправді звати Анатолій Чепіга. Він – полковник ГРУ і нагороджений званням "Героя РФ".
- Другим підозрюваним, на думку журналістів, Александром Петровим є військовий лікар і полковник ГРУ РФ Александр Євгенович Мішкін. Журналісти виявили, що він неодноразово їздив в Україну, зокрема під час Майдану 2013 року, і до невизнаної Придністровської республіки.
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