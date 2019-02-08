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Садовий: Порошенко пропонував угоду для припинення "сміттєвої блокади"

П'ятниця, 8 лютого 2019, 13:41
Садовий: Порошенко пропонував угоду для припинення сміттєвої блокади

Міський голова Львова, кандидат у президенти України Андрій Садовий опублікував угоду, яку йому нібито пропонували підписати від імені президента  Петра Порошенка в обмін на вирішення питання утилізації сміття у Львові.

Умови відповідної угоди він оприлюднив у Facebook.

"Після початку сміттєвої блокади Львова мене запросили на Банкову і запропонували підписати угоду. Суть дуже проста — я передаю фракцію "Самопоміч" в парламенті під контроль БПП і гарантую особисту лояльність. Натомість президент обіцяв дати команду припинити блокаду", - заявив Садовий.

Він додав, що правдивість своїх слів разом з головою фракції "Самопоміч" Олегом Березюком, якому вручили документ в руки, готові доводити в суді під присягою.

В документі, опублікованому Садовим, йдеться про те, що "Сторона 1 і Сторона 2 з метою забезпечення сталого розвитку української держави і проведення реформ" домовились про те, що  "Самопоміч" не критикує і публічно підтримує дії президента.

Крім того, вона має не менше ніж 26 голосами голосувати за ініційовані президентом та його партією закони і протистояти політикам, активістам, журналістам і бізнесу, котрі перебувають в опозиції до президента та його партії.

 
фото А. Садового з Facebook

У коментарі "24 каналу" Садовий зазначив, що не прийняв пропозицію і заявив, що блокаду щодо утилізації сміття у Львові вдалося припинити завдяки зусиллям представників його партії, які оголошували з цього приводу голодування.

Також він повідомив, що саме зараз про це заговорив, бо представник президента у Львові нібито заявив про блокування будівництва сміттєпереробного заводу.

У свою чергу у прес-службі БПП заявили, що заяви Садового неправдиві.

"Президент не прибиратиме сміття за Садового і після Садового. Є надія, що у вільний від передвиборчої кампанії час, міський голова вирішить застарілі комунальні проблеми свого міста. Прикро, що на ранок після ночі, коли пан Садовий підписав угоду про чесні вибори, він вдався до поширення неправди", - процитувала прес-служба слова нардепа Олександра Бригинця.

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Нагадаємо:

Українська правда

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Теми: СадовийПорошенкоСамопомічЛьвів
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