Бойовики накрили гранатометним вогнем позиції ООС біля Авдіївки, є загиблий і поранені
Бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню, один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув і двоє поранені.
Про це повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил.
"В смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" злочинці двічі обстріляли з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї позиції наших захисників поблизу міста Авдіївка, а також зафіксовано роботу ворожого снайпера", - йдеться у повідомленні.
Ще бойовики обстріляли позиції ООС поблизу селища Водяне з автоматичних гранатометів, а з великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї, з гранатометів та великокаліберних кулеметів позиції поблизу населеного пункту Павлопіль.
"В смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" найманці двічі обстріляли позиції українських військових з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу населеного пункту Кримське та з гранатометів поблизу населеного пункту Зайцеве", - додали в ООС.
Крім того, позиції українських військ були обстріляні в районі хутора Вільний з мінометів калібру 120 мм та стрілецької зброї.
В ООС запевнили, що військові контролюють ситуацію на лінії розмежування.
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