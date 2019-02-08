Бойовики накрили гранатометним вогнем позиції ООС біля Авдіївки, є загиблий і поранені

Бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню, один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув і двоє поранені.

Про це повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил.

"В смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" злочинці двічі обстріляли з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї позиції наших захисників поблизу міста Авдіївка, а також зафіксовано роботу ворожого снайпера", - йдеться у повідомленні.

Ще бойовики обстріляли позиції ООС поблизу селища Водяне з автоматичних гранатометів, а з великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї, з гранатометів та великокаліберних кулеметів позиції поблизу населеного пункту Павлопіль.

"В смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" найманці двічі обстріляли позиції українських військових з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу населеного пункту Кримське та з гранатометів поблизу населеного пункту Зайцеве", - додали в ООС.

Крім того, позиції українських військ були обстріляні в районі хутора Вільний з мінометів калібру 120 мм та стрілецької зброї.

В ООС запевнили, що військові контролюють ситуацію на лінії розмежування.