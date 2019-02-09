Епіфаній: ПЦУ створила місію допомоги політв'язням

На першому засіданні Священного Синоду Православної церкви України створили православну місію допомоги жертвам порушення прав людини та особам, позбавленим волі.

Про це повідомив предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній, передає "Радіо Свобода".

"Ця місія буде робити все задля того, щоб ці хлопці повернулися, і тут разом ми з Романом (Сущенком - ред.) могли відсвяткувати його наступний день народження.

Я в це вірю, бо Господь може це втілити, якщо ми будемо мати глибоку віру і будемо молитися до нього за це", - заявив Епіфаній.

Предстояель ПЦУ повідомив, що цією місією буде керувати архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент.

"Це призначення має підсилити його позицію, надати певне юридичне право і посаду для можливості звернень в різні установи", - розповів митрополит.

"Архієрей Климент це робив із власної ініціативи, як архієрей, який перебуває на окупованій території. Думаю, він найкраще розуміє тих хлопців, бо він перебуває і в духовній окупації, і в окупації на території Криму, і для нього це є певним сенсом життя.

Він це робить добровільно, їздить навіть на територію Росії, намагається відвідати, йому на цьому шляху роблять багато перепон, але не дивлячись на це, він впевнено працює в цьому напрямі", - зазначив Епіфаній.

За його словами, зараз йде робота над створенням статуту цієї місії, в якій будуть прописані права та обов’язки її голови.

На питання "Радіо Свбода", чи уявляє він діалог з РПЦ щодо звільнення українських політв'язнів, Епіфаній відповів:

"Позаминулого року Всеукраїнська рада церков зверталася до патріарха Кирила, до Путіна із проханням сприяти та допомагати, тобто прийняти рішення, бо це від них залежить.

Нещодавно Всеукраїнська рада церков також зверталася до керівництва як російської держави, так і російської церкви з проханням сприяти, відпустити, ухвалити рішення".

"Українська церква вірить, що її голос буде почутий, і ці хлопці повернуться з політичного ув'язнення", - додав митрополит.

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