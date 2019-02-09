Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Епіфаній: ПЦУ створила місію допомоги політв'язням

Субота, 9 лютого 2019, 02:25

На першому засіданні Священного Синоду Православної церкви України створили православну місію допомоги жертвам порушення прав людини та особам, позбавленим волі.

Про це повідомив предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній, передає "Радіо Свобода".

"Ця місія буде робити все задля того, щоб ці хлопці повернулися, і тут разом ми з Романом (Сущенком - ред.) могли відсвяткувати його наступний день народження.

Я в це вірю, бо Господь може це втілити, якщо ми будемо мати глибоку віру і будемо молитися до нього за це", - заявив Епіфаній.

Предстояель ПЦУ повідомив, що цією місією буде керувати архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент.

"Це призначення має підсилити його позицію, надати певне юридичне право і посаду для можливості звернень в різні установи", - розповів митрополит.

"Архієрей Климент це робив із власної ініціативи, як архієрей, який перебуває на окупованій території. Думаю, він найкраще розуміє тих хлопців, бо він перебуває і в духовній окупації, і в окупації на території Криму, і для нього це є певним сенсом життя.

Він це робить добровільно, їздить навіть на територію Росії, намагається відвідати, йому на цьому шляху роблять багато перепон, але не дивлячись на це, він впевнено працює в цьому напрямі", - зазначив Епіфаній.

За його словами, зараз йде робота над створенням статуту цієї місії, в якій будуть прописані права та обов’язки її голови.

На питання "Радіо Свбода", чи уявляє він діалог з РПЦ щодо звільнення українських політв'язнів, Епіфаній відповів:

"Позаминулого року Всеукраїнська рада церков зверталася до патріарха Кирила, до Путіна із проханням сприяти та допомагати, тобто прийняти рішення, бо це від них залежить.

Нещодавно Всеукраїнська рада церков також зверталася до керівництва як російської держави, так і російської церкви з проханням сприяти, відпустити, ухвалити рішення".

"Українська церква вірить, що її голос буде почутий, і ці хлопці повернуться з політичного ув'язнення", - додав митрополит.

Нагадаємо:

  • Україна тривалий час веде переговори про обмін росіян, затриманих і засуджених в Україні, на політв'язнів Кремля та заручників на окупованих територіях.
  • 21 грудня 2018 року Україна пропонувала Росії провести обмін утримуваних осіб у форматі 22 на 22 і 79 на 19 5 січня.
  • Але Росія та її маріонетки проігнорували цю пропозицію.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЕпіфанійПравославна Церква Україниполітв'язні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Епіфаній
Структури РПЦ були задіяні до вторгнення РФ в Україну – Епіфаній
Епіфаній відхрестився від політичного впливу на ПЦУ: контролювати церкву ніхто не буде
Епіфаній проведе службу в Лаврі на Великдень
Останні новини
08:18
КПП у Дорогуську повністю розблокований, на проїзд всієї черги вантажівок потрібно більше доби
08:06
Втрати Росії у війні сягнули 341 500 солдатів
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
ОновленоУ Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновленоПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
Усі новини...
Реклама: