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Бойовики ОРДЛО використовують лазерну зброю - прикордонники

Субота, 9 лютого 2019, 15:05

Прикордонники зі складу Об’єднаних сил зафіксували ознаки використання бойовиками ОРДЛО лазерної зброї.

Про це 9 лютого повідомили у Держприкордонслужбі України. 

"До 4:00, починаючи з 22:00 8 лютого в районі КПВВ "Станиця Луганська" прикордонні наряди з прикриття дорожнього коридору фіксували з боку тимчасово окупованої території промені світло-фіолетового кольору з періодичністю кожні 2-3 хвилини", - заявили у ДПСУ.

За даними прикордонників, через особливості рельєфу місцевості, де перебувають окупанти, та небезпеку використання оптичних і тепловізійних приладів, точних місць виходу променю встановити не вдалося. 

Інформація про можливе використання російсько-окупаційними військами забороненої лазерної зброї спецпризначення доведена до міжнародних і правозахисних організацій.

У відомстві підкреслили, що підрозділи ДПСУ "неодноразово фіксували подібні випадки".

"Протягом 2016-2018 рр. у ході несення служби ураження органів зору отримали п’ять військовослужбовців Краматорського прикордонного загону: вони вели спостереження за російсько-терористичними військами використовуючи оптичні прилади", - повідомили у Прикордонній службі.

Українська правда

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Теми: ОРДЛОзброяМінські угодиПрикордонна служба
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