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Побиття активістів під управлінням поліції: за справу візьмуться слідчі з ДБР

Субота, 9 лютого 2019, 19:29
Побиття активістів під управлінням поліції: за справу візьмуться слідчі з ДБР

За фактом побиття групи осіб біля Подільського управління поліції у Києві до ЄРДР внесено відомості про скоєння правоохоронцями кримінального правопорушення. 

Про це ввечері 9 лютого повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган.

Вона зазначила, що на вул.Хорива, 20 "працівники поліції, перевищуючи свої службові повноваження, спричинили тілесні ушкодження мітингувальникам". 

"До ЄРДР внесено відомості про скоєння працівниками правоохоронних органів кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 365 КК України "Перевищення влади або службових повноважень". Сформовано слідчу групу із працівників Держбюро розслідувань, тривають слідчі дії", - зазначила Сарган. 

Нагадаємо, 

  • 9 лютого на Контрактовій площі правоохоронці затримали групу осіб - учасників руху С14. За повідомленням поліції, молодиків затримали "із зеленкою, газовими балончиками та ножами". 
  • В цей час на Подолі мав відбутися виступ кандидата у президенти Юлії Тимошенко. Під час її виступу учасники ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк" мали намір провести акцію.
  • Затриманих доправили до відділення поліції, звідки згодом випустили, але забрали особисті речі. Вимагаючи повернути речі, активісти С14 влаштували штовханину з правоохоронцями у приміщенні будівлі, після чого до активістів було застосовано силу з боку силовиків.  
  • У поліції заявили, що розпочато три кримінальних провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч. 1 ст. 341 (Захоплення державних будівель) та ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) КК. , а у затриманих вилучено "наган" та ножі.
  • Окрім того, за даними поліції, в результаті інциденту трьох поліцейських було доправлено до лікарні.
  • Нардеп Оксана Корчинська повідомила, що до затриманих не пускають "швидку медичну допомогу", у активістів "вибиті зуби, струси мозку та забиті коліна". 

Українська правда
Теми: Генпрокуратураполіціяакції
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