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Дохід Тимошенко зріс на 37%, а в її чоловіка новий бізнес – декларація

Понеділок, 1 квітня 2019, 10:56

Доходи кандидата на посаду президента Юлії Тимошенко у 2018 році зросли, порівняно з попереднім роком, а в її чоловіка з'явився новий бізнес.

Про це свідчить декларація Тимошенко за 2018 рік, повідомляє Громадський рух "Чесно".

Відзначається, що чоловік Тимошенко, окрім минулорічних компаній "Геофорс" і  "Леді Ю", задекларував корпоративні права та власність на компанію Prostor Ou. Весь бізнес Олександра Тимошенка зареєстрований в Естонії.

Зріс і дохід родини Тимошенків. У 2018 році Юлія Тимошенко задекларувала 899,8 тисяч гривень доходу (на 37% більше, ніж у 2017 році), а її чоловік Олександр Тимошенко минулого року отримав 6,9 мільйона (на 47% більше, ніж у 2017) гривень доходу.

Згідно із декларацією, лідер "Батьківщини" досі не має власного нерухомого майна, а продовжує орендувати у двоюрідної сестри Тетяни Шарапової будинок площею 588 кв. м у селі Козин під Києвом. Також у Шарапової у Козині вона орендує дві земельні ділянки загальною площею 3362 м кв.

Ще 2 744 м кв у Козині Тимошенко орендує у рідної тітки, Антоніни Ульяхіної.

Тимошенко також задекларувала наручний годинник Vacheron Constantin, сережки з перлинами та дрібним коштовним камінням Mikimoto та Chanel, кільце з дрібним коштовним камінням Dinh Van, сережки з перлинами та дрібним коштовним камінням Cartier, підвіску з коштовним камінням Chopard, два намиста з перлинами, кільце з перлинами, набір із сережок та кільця з коштовним камінням.

На банківському рахунку Тимошенко зберігає 668,8 тисяч гривень та ще 290 тисяч гривень готівкою. У попередній декларації за 2017 рік вона мала 614 тисяч на рахунку та 290 тисяч готівкою.

У чоловіка Тимошенко у 2018 році було 232 тисяч гривень на банківському рахунку (22 тисячі було у 2017), а готівкою зберігається 199 тисяч євро, 540 тисяч гривень та ще 420 тисяч доларів.

Нагадаємо:

  • За підрахунками Громадського Руху "Чесно", за 2018 рік та впродовж перших двох місяців передвиборчої кампанії Юлія Тимошенко витратила на телерекламу майже 215 мільйонів гривень.

"Українська правда" у Threads

Теми: Тимошенкодекларації
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