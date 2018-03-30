Голова фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко орендує в Козині дім сестри та користується чотирма ділянками, суміжними з цим домом.

Відповідні дані нардеп внесла до декларації за 2017 рік, опублікованої в Єдиному держреєстрі.

При цьому, дві земельні ділянки, належать двоюрідній сестрі Тимошенко Шараповій Тетяні Валеріївні та, згідно з декларацією, знаходяться під орендованим домом.

Ще двома ділянками, які "межують з об'єктом оренди", володіє тітка нардепа Ульяхіна Антоніна Миколаївна.

Власної нерухомості Тимошенко не має.

Відповідно до декларації, її дохід за минулий рік становив 560 тисяч гривень, з яких 225,5 тисяч – депутатська зарплатня.

Загальний дохід подружжя у 2017 році склав понад 4 мільйона гривень – Олександр Тимошенко задекларував дохід від підприємництва у майже 3,4 мільйона.

Крім того чоловік нардепа вказав "іноземний дохід" у 245 тисяч тисяч, отриманий від празької Britico Product s.r.o. Остання значиться засновником та власником ТОВ "Інтернаціональні індустріальні проекти", в якого "Батьківщина" з 2016 року орендує Mercedes Benz S600. Згідно зі звітністю партії за 2017 рік, вона перерахувала "ІІП" 1 112 686 гривень.

Чоловік Тимошенко володіє двома підприємствами: "Геофорс" та "Леді Ю". Серед власників останнього також значаться дочка та мати нардепа.

Грошові активи самої Юлії Тимошенко – це трохи більше 900 тисяч гривень. Але її чоловік також зазначає 382 тисяч гривень, 194 тисячі євро та майже 386 тисяч доларів.

Водночас, у 2016 році він декларував на 1,9 мільйона гривень та на 41 тисячу євро більше. Жодного нового майна, акцій ані він, ані дружина не задекларували. Єдині значні витрати вказані як "придбання товарів (робіт, послуг)" за 185 тисяч.

В автопарку Олександра Тимошенка – Mercedes-Benz GL-350 CDI 2014 року та ГАЗ 14 1983 року. Сама Юлія Тимошенко жодних автомобілів, як і раніше, не декларує.

В її власності значаться різноманітні ювелірні вироби Chanel, Dinh Van, Cartier, Chopard, Mikimoto. А чоловік серед цінностей вказує два годинника: Vacheron Constantin та Corum.

Раніше в своїй декларації Тимошенко вказувала членство в благодійній організаціїї "Рух опору" та членство в його керівних органах. Однак у 2017 році організація не значиться в декларації нардепа.