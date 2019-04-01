Кандидат Шевченко: Я буду молитися, щоб Зеленський виграв

Кандидат у президенти від партії УКРОП Олександр Шевченко висловив підтримку іншому кандидату, шоумену Володимиру Зеленському.

Про це він сказав у відеозверненні, яке розмістив у Facebook після оголошення даних екзит-полів щодо голосування 31 березня.

"Бачимо, що все таки у першому турі було обрано нове обличчя, людину, яка ще не була в політиці – тому ніхто нічого поганого про неї і не міг сказати. Я задоволений… Я впевнений що і в другому турі підтримають нове обличчя", – сказав Шевченко.

"Дякую тим людям, які підтримали мене у першому турі. Я думаю, що це перший великий крок у політиці, але не останній. Ми будемо далі боротися", – заявив він.

Шевченко зазначив: "Наша команда зробила все, що могла, – але, очевидно, не те, щоб недопрацювали, а люди хотіли бачити абсолютно нову людину, яка жодного дня не була в політиці. І це ми бачимо на прикладі Володимира Зеленського".

"Я не сумніваюся і буду молитися Богу, щоб він виграв у другому турі. Бо сьогоднішній президент – це не та людина, яка могла би розвивати нашу країну. Це людина, яка переграла сама себе у нахабній жадібності й чванстві", – заявив він.

Кандидат від УКРОПу привітав Зеленського та український народ, що "ми отямилися і почали вибрати, нарешті, нові обличчі".

За наявними даними, Олександр Шевченко, який колись очолював курорт "Буковель", є аутсайдером президентських перегонів: він не набирає і 1% голосів виборців.

Поки що в першому турі лідирує Володимир Зеленський, другим іде чинний президент Петро Порошенко.

Другий тур виборів має відбутися 21 квітня.

Згідно з соцопитуваннями, проведеними у березні, у випадку виходу у другий тур Володимира Зеленського та Петра Порошенка, перемогу міг би отримати саме артист.