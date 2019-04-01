Підраховано 70% протоколів: Зеленський збільшив відрив від Порошенка

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Понеділок, 1 квітня 2019, 12:19
BBC

Центральна виборча комісія опрацювала 70,61% протоколів, за попередніми результатами, Володимир Зеленський випереджає Петра Порошенка, який на другому місці, на 14,28 відсоткових пункта.

Такі дані опубліковані на сайті Центральної виборчої комісії.

Зеленського підтримали 30,46% виборців, а Порошенка – 16,18%.

Зеленський лідирує у 19 областях та місті Київ. За Порошенка найбільше проголосували в Тернопільській, Івано-Франківській та Львівській областях.

Також Порошенко отримав найбільшу підтримку за кордоном. 

За підсумками обробки 50,36% протоколів, розрив між Зеленським і Порошенком складав 13,84%.

За лідерку ВО "Батьківщина" Юлію Тимошенко проголосували 13,15% виборців.

Кандидат від "Опозиційною платформи - За життя" Юрій Бойко отримав 11,54% голосів.

Найбільше Бойка підтримали у Луганській і Донецькій областях.

 

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко - 7,05%, екс-глава СБУ Ігор Смешко - 5,96%, лідер Радикальної партії Олег Ляшко - 5,18%, кандидат від партії "Опозиційний блок" Олександр Вілкул - 4,3%, кандидат від правих сил Руслан Кошулинський - 1,64%.

Решта кандидатів набирають менше 1% голосів кожен.

При цьому 1,18% бюлетенів визнали недійсними.

Нагадаємо:

  • Другий тур виборів відбудеться 21 квітня.
  • Згідно з соцопитуваннями, проведеними напередодні першого туру виборів, у випадку виходу у другий тур Володимира Зеленського та Петра Порошенка, перемогу пророкували першому.

Українська правда

Теми: Порошенко Зеленський вибори вибори президента 2019


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