Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Луценко помилково "зробив" дружину доларовою мільйонеркою

Понеділок, 1 квітня 2019, 14:47
Луценко помилково зробив дружину доларовою мільйонеркою

Генеральний прокурор Юрій Луценко подав декларацію, в якій статки його дружини, народної депутатки Ірини, помилково збільшені на понад 2 мільйони доларів.

Декларації подружжя за 2018 рік були оприлюднені в єдиному реєстрі 31 березня, в останній день їх подання.

Серед грошових активів генпрокурора значаться 2,45 мільйона доларів готівкою у власності дружини. Водночас, у декларації самої Ірини ця сума становить лише 245 тисяч доларів.

Прес-секретар Луценка Лариса Сарган сказала "Українській правді", що додатковий нулик у звітності очільника ГПУ зазначений випадково. Чиновник подасть виправлений документ.

Загалом родина Луценків, включно із молодшим сином Віталієм, задекларувала близько 4,35 мільйонів гривень – на 1,8 мільйона менше, ніж у 2017 році.

Зарплатня зросла і в Юрія, який минулого року заробив 1 782 654 гривень (на 480,65 тисяч більше, ніж 2017 року), і в Ірини, яка отримала 447 695 гривень.

Прибутки родини складались також з майна, яке дружина генпрокурора здає в оренду. Воно принесло родині 1 341 549 гривень.

Нерухомість, автівки та інші коштовності у деклараціях не змінились: як і раніше, у власності чи користуванні родини є столична кваритра, будинок в області, дві ділянки у київській та рівненській області і гараж.

В автопарку Луценків – Mercedes-Benz 2017 року, Toyota Camry 2013 і Hyundai Grand Santa Fe 2015. Ще одна автівка, Toyota Land Cruiser 200, значить в угоні.

Крім того, Луценко каже, що витратив значні кошти на благодійність: на пам’ятники, організацію заходу "Книга року", Одеський художній музей, допомогу бійцям ООС та збройним силам він загалом виклав 690 тисяч.

Ще 253 423 гривень посадовець вказав як витрати на "розміщення телевізійного звіту про результати діяльності ГПУ".

Нагадаємо:

Соня Лукашова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Луценкодекларації
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Луценко
Луценко заявив, що йде з армії через інвалідність
Луценко заявив, що його перевели з Бахмута
Луценко про своє призначення на фронті: Друзі надмірно щасливі, недруги ненавидять
Останні новини
08:33
Генштаб: Росіяни вдарили по Києву з "Іскандера" і С-400, на фронті ЗСУ стримують ворога
08:33
фото Двоє поранених, зруйновані підприємство і ангар, пошкоджені 11 авто − наслідки удару по Одещині
08:18
КПП у Дорогуську повністю розблокований, на проїзд всієї черги вантажівок потрібно більше доби
08:06
Втрати Росії у війні сягнули 341 500 солдатів
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
ОновленоУ Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
Усі новини...
Реклама: