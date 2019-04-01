Порошенко торік заробив у 100 разів більше ніж у 2017 році

За минулий рік президент Петро Порошенко задекларував 1,56 мільярда гривень доходів, а у 2017 році він задекларував всього 16,3 мільйона гривень доходів.

Про це свідчать дані його декларації за 2018 рік.

Зокрема, Порошенко є кінцевим бенефеціаром близько 100 підприємств.

За минулий рік він задекларував 336 тисяч гривень заробітної плати та більше 1,505 мільярда гривень дивідендів.

У банках Порошенко зберігає більше 61 мільйона у доларах, понад 2 мільйони у гривні, 7 тисяч у євро та 8 тисяч у фунтах, а готівки у президента - 60 тисяч гривень та 21 тисяча у доларах.

Водночас гарант у 2018 році витратив 481 тисячу гривень на комунальні послуги та 121 мільйон на рекламу.

Також Порошенко заплатив майже 40 мільйонів податків та віддав на благодійність 21,7 млн гривень.

Крім того подружжя Порошенків задекларувало нерухомості та земельних ділянок на 77,5 мільйона гривень.

Водночас у декларацію за 2017 рік Порошенко загалом вніс 16 мільйонів 303 тисячі 874 гривні доходів.

У власності Порошенка колекція творів мистецтва.

Президент задекларував Mercedes-benz 2010 року випуску та автомобіль дружини Jaguar 2018 року випуску, автівки коштували подружжю близько 900 тисяч гривень.

Також у президента є кілька коштовних годинників від Hublot, Breguet, Patek Phillip.

Дружина президента Марина Порошенко має коштовності від Cartier, Carrera y Carrera, Dior, Leo Pi33o, Damiani, а також годинник від Hublot. Крім того у першої леді є чорна норкова шуба від Rinoi та кожушок із соболя Simonetta Revizza та кілька дорогих сумочок.

У штабі Порошенка пояснили, що сума доходу, яку задекларував президент, настільки виросла, тому що він 3 роки не отримував дивідендів від підприємств, кінцевим бенефіціаром яких є, а зазначена сума є доходом за весь цей час.

"Мільярд 105 мільйонів гривень надійшли від Rotshschild Trust (Schweiz) AG, що підтверджує, що передача "Рошену" в довірчу власність і реальне відсторонення Порошенка від впливу на корпорацію – доконаний факт", - заявив речник передвиборчого штабу Порошенка Олег Медведєв.

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