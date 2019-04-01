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У партії Меркель чекають більше конкретики від Зеленського до другого туру

Понеділок, 1 квітня 2019, 22:52
У партії Меркель чекають більше конкретики від Зеленського до другого туру

У парламентській фракції Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) у Бундестазі заявили, що очікують протягом наступних трьох тижнів від Володимира Зеленського більшої конкретики щодо його політичних позицій та представлення команди, яка буде його підтримувати.

Про це йдеться у заяві голови фракції ХДС/ХСС Давіда Вадефуля.

"Зеленський повинен протягом наступних трьох тижнів до голосування конкретно вказати, за що він виступає та яка команда політиків буде його підтримувати. Україна не може дозволити собі покладатися на недосвідчене керівництво в конфлікті з Росією і в її важкій економічній і соціальній ситуації", - наголошується у заяві.

На думку Вадефуля, це буде тільки на руку Москві "і буде заохочувати її інтенсифікувати свою дестабілізаційну політику щодо України".

"Також Зеленський повинен уточнити, як він хоче досягти своєї мети – позбавити влади олігархів з огляду на те, що олігарх Ігор Коломойський значною мірою підтримував його передвиборчу кампанію", - зауважує німецький політик.

Також Давід Вадефуль вважає, що високий відсоток голосів за Зеленського є показником зменшення довіри до політичних еліт і розчарування процесом реформ президента Петра Порошенка.

"Велика частина населення також сподівається, що Зеленський проводитиме рішучішу боротьбу з корупцією та впливом олігархів", - додав він.

Також у ХДС/ХСС згадали Юлію Тимошенко.

"Нова невдача Юлії Тимошенко свідчить, що виборці не довіряють її незрозумілій внутрішній та зовнішній політиці. Перш за все, вона не змогла переконати виборців у користі її дорогих, але навряд чи фінансово можливих передвиборчих обіцянках, які б лише погіршили розвиток України", - стверджує голова фракції ХДС/ХСС у Бундестазі.

Нагадаємо:

  • Другий тур виборів відбудеться 21 квітня.
  • Згідно з соцопитуваннями, проведеними напередодні першого туру виборів, у випадку виходу у другий тур Володимира Зеленського та Петра Порошенка, перемогу пророкували першому.

Українська правда

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Теми: НімеччинаУкраїнавибори президента 2019ЗеленськийПорошенко
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