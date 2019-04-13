Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кім Чен Ин висловив готовність до нової зустрічі з Трампом

Субота, 13 квітня 2019, 05:30

Лідер КНДР Кім Чен Ин висловив готовність провести ще один, третій за рахунком саміт з президентом США Дональдом Трампом.

Про це пише DW.

До кінця поточного року Кім буде чекати від Вашингтона "сміливих рішень", пов'язаних з відносинами між обома країнами, повідомило південнокорейське агентство Yonhap з посиланням на північнокорейські ЗМІ. Одночасно Кім Чен Ин підкреслив, що його ставлення до Трампа залишається "прекрасним".

Напередодні Трамп на переговорах з президентом Південної Кореї Мун Чже Іншому в Вашингтоні згадав попередню зустріч з Кім Чен Ином і заявив, що третій саміт можливий. Обидві попередні зустрічі були, за словами Трампа, "дуже продуктивними", але переговори - "не швидкий процес", вони будуть йти "крок за кроком".

"Якщо все пройде швидко, ми не досягнемо правильної угоди", - заявив Трамп.

Нагадаємо:

  • Трамп і Кім вперше зустрілися в червні 2018 року в Сінгапурі. Другий саміт відбувся в лютому 2019 року в столиці В'єтнаму Ханої.
  • За підсумками саміту у Ханої між Трампом і Кім Чен Ином планувалось підписання декларації, однак саміт завершився завчасно і домовленостей щодо денуклеаризації КНДР досягти не вдалося.
  • Президент США пояснив, що КНДР хоче повного і негайного зняття обмежень, але Вашингтон не може на це піти. Держсекретар США Майк Помпео пояснив, що Сполучені Штати сподівалися підписати угоду з КНДР, але Північна Корея була неготовоювиконати вимоги США.
  • Водночас міністр закордонних справ Північної Кореї Лі Йон Хо заявив,що Пхеньян попросив лише про часткове, а не повне скасування санкцій.

Теми: КНДРТрампядерна зброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
КНДР
КНДР заявляє, що вдруге запускала свою найновішу балістичну ракету
КНДР запустила чергову балістичну ракету в Японське море
США приділяють "пильну увагу" військовій співпраці КНДР і Росії – Держдеп
Останні новини
08:33
Генштаб: Росіяни вдарили по Києву з "Іскандера" і С-400, на фронті ЗСУ стримують ворога
08:33
фото Двоє поранених, зруйновані підприємство і ангар, пошкоджені 11 авто − наслідки удару по Одещині
08:18
КПП у Дорогуську повністю розблокований, на проїзд всієї черги вантажівок потрібно більше доби
08:06
Втрати Росії у війні сягнули 341 500 солдатів
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
ОновленоУ Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
Усі новини...
Реклама: