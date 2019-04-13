Кім Чен Ин висловив готовність до нової зустрічі з Трампом

Лідер КНДР Кім Чен Ин висловив готовність провести ще один, третій за рахунком саміт з президентом США Дональдом Трампом.

Про це пише DW.

До кінця поточного року Кім буде чекати від Вашингтона "сміливих рішень", пов'язаних з відносинами між обома країнами, повідомило південнокорейське агентство Yonhap з посиланням на північнокорейські ЗМІ. Одночасно Кім Чен Ин підкреслив, що його ставлення до Трампа залишається "прекрасним".

Напередодні Трамп на переговорах з президентом Південної Кореї Мун Чже Іншому в Вашингтоні згадав попередню зустріч з Кім Чен Ином і заявив, що третій саміт можливий. Обидві попередні зустрічі були, за словами Трампа, "дуже продуктивними", але переговори - "не швидкий процес", вони будуть йти "крок за кроком".

"Якщо все пройде швидко, ми не досягнемо правильної угоди", - заявив Трамп.

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