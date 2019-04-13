Кім Чен Ин висловив готовність до нової зустрічі з Трампом

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Субота, 13 квітня 2019, 05:30

Лідер КНДР Кім Чен Ин висловив готовність провести ще один, третій за рахунком саміт з президентом США Дональдом Трампом.

Про це пише DW.

До кінця поточного року Кім буде чекати від Вашингтона "сміливих рішень", пов'язаних з відносинами між обома країнами, повідомило південнокорейське агентство Yonhap з посиланням на північнокорейські ЗМІ. Одночасно Кім Чен Ин підкреслив, що його ставлення до Трампа залишається "прекрасним".

Напередодні Трамп на переговорах з президентом Південної Кореї Мун Чже Іншому в Вашингтоні згадав попередню зустріч з Кім Чен Ином і заявив, що третій саміт можливий. Обидві попередні зустрічі були, за словами Трампа, "дуже продуктивними", але переговори - "не швидкий процес", вони будуть йти "крок за кроком".

"Якщо все пройде швидко, ми не досягнемо правильної угоди", - заявив Трамп.

Нагадаємо:

  • Трамп і Кім вперше зустрілися в червні 2018 року в Сінгапурі. Другий саміт відбувся в лютому 2019 року в столиці В'єтнаму Ханої.
  • За підсумками саміту у Ханої між Трампом і Кім Чен Ином планувалось підписання декларації, однак саміт завершився завчасно і домовленостей щодо денуклеаризації КНДР досягти не вдалося.
  • Президент США пояснив, що КНДР хоче повного і негайного зняття обмежень, але Вашингтон не може на це піти. Держсекретар США Майк Помпео пояснив, що Сполучені Штати сподівалися підписати угоду з КНДР, але Північна Корея була неготовоювиконати вимоги США.
  • Водночас міністр закордонних справ Північної Кореї Лі Йон Хо заявив,що Пхеньян попросив лише про часткове, а не повне скасування санкцій.

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Теми: КНДР Трамп ядерна зброя


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