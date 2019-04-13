Кім Чен Ин висловив готовність до нової зустрічі з Трампом
Лідер КНДР Кім Чен Ин висловив готовність провести ще один, третій за рахунком саміт з президентом США Дональдом Трампом.
Про це пише DW.
До кінця поточного року Кім буде чекати від Вашингтона "сміливих рішень", пов'язаних з відносинами між обома країнами, повідомило південнокорейське агентство Yonhap з посиланням на північнокорейські ЗМІ. Одночасно Кім Чен Ин підкреслив, що його ставлення до Трампа залишається "прекрасним".
Напередодні Трамп на переговорах з президентом Південної Кореї Мун Чже Іншому в Вашингтоні згадав попередню зустріч з Кім Чен Ином і заявив, що третій саміт можливий. Обидві попередні зустрічі були, за словами Трампа, "дуже продуктивними", але переговори - "не швидкий процес", вони будуть йти "крок за кроком".
"Якщо все пройде швидко, ми не досягнемо правильної угоди", - заявив Трамп.
Нагадаємо:
- Трамп і Кім вперше зустрілися в червні 2018 року в Сінгапурі. Другий саміт відбувся в лютому 2019 року в столиці В'єтнаму Ханої.
- За підсумками саміту у Ханої між Трампом і Кім Чен Ином планувалось підписання декларації, однак саміт завершився завчасно і домовленостей щодо денуклеаризації КНДР досягти не вдалося.
- Президент США пояснив, що КНДР хоче повного і негайного зняття обмежень, але Вашингтон не може на це піти. Держсекретар США Майк Помпео пояснив, що Сполучені Штати сподівалися підписати угоду з КНДР, але Північна Корея була неготовоювиконати вимоги США.
- Водночас міністр закордонних справ Північної Кореї Лі Йон Хо заявив,що Пхеньян попросив лише про часткове, а не повне скасування санкцій.
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