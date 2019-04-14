Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Microsoft повідомив про злам пошти "Outlook" і доступ до даних користувачів

Неділя, 14 квітня 2019, 10:59

Компанія Microsoft повідомила користувачам електронної пошти "Outlook" про те, що хакери отримали доступ до деяких облікових записів в період з 1 січня по 28 березня 2019 року.

Про це пише The Verge з посиланням на повідомлення компанії.

Згідно з повідомленням, Microsoft виявив, що облікові дані користувачів були отримані в результаті зламу служби техпідтримки.

"Хакери могли переглядати адреси електронної пошти, імена папок і рядки "тема" в електронних листах, але не зміст електронних листів або вкладення", - йдеться у повідомленні.

У компанії заявили, що хакери не змогли вкрасти паролі для входу в систему або іншу особисту інформацію, але з метою безпеки Microsoft рекомендує оновити паролі.

Лишається нез'ясованим, скільки користувачів зачепила атака і хто брав участь у зламі. 

"Наші дані вказують на те, що інформацію, яка відноситься до облікового запису, можна було переглянути, але ми не знаємо, чому ця інформація була переглянута або як вона могла бути використана", - йдеться у повідомленні Microsoft.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: хакеритехнології
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
хакери
"Здохнете, окупанти голімі": українські хакери зламали онлайн-конференцію "РЖД" 
Російські хакери створили фейковий сайт МВС Німеччини
Органи влади США зазнали масштабної кібератаки
Останні новини
08:33
Генштаб: Росіяни вдарили по Києву з "Іскандера" і С-400, на фронті ЗСУ стримують ворога
08:33
фото Двоє поранених, зруйновані підприємство і ангар, пошкоджені 11 авто − наслідки удару по Одещині
08:18
КПП у Дорогуську повністю розблокований, на проїзд всієї черги вантажівок потрібно більше доби
08:06
Втрати Росії у війні сягнули 341 500 солдатів
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
ОновленоУ Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
Усі новини...
Реклама: