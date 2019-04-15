Порошенко: Переглянув "Слугу народу" і вжахнувся

Президент Петро Порошенко заявив, що вжахнувся після перегляду серіалу "Слуга народу", де головну роль грає його суперник на виборах Володимир Зеленський.

Про це він сказав на зустрічі з представниками вітчизняного та іноземного бізнесу 15 квітня.

Виступ Порошенко почав з того, що переказав те, що побачив у серіалі, однак глядачів і слухачів своєї промови про це не попередив.

"МВФ, ця грабіжницька організація, вимагає від України 3 % хабара. Вони також наполягають на монополізації на видобуток сланцевого газу, чого ми точно не можемо допустити. Вони, міжнародні фінансові організації, хочуть, що б ми скоротили на 50% виробництво сільськогосподарської продукції. Вимагають, щоб на 70% скоротили виробництво пшениці. Вимагають відкриття сховища ядерних відходів у Чорнобильській зоні і розширення цього сховища на територію всієї Київської області", - сказав Порошенко, заяву якого зустріли оплесками і сміхом.

"Дорогі друзі, диктат Заходу переходить всі мислимі і немислимі межі. А про Велику сімку – вона боїться економічного і політичного зростання України. Як ми цьому будемо протидіяти? Так, пан міністр фінансів. І нарешті покінчить з борговою залежністю! Це мій наказ вам!", - сказав президент і сам засміявся.

Після цього він пояснив, що "приблизно так виглядає програма діяльності" президента Голобородька у серіалі "Слуга народу".

"Я, чесно кажу, його не бачив, цей серіал, читав по вижимках. Але потім взяв і продивися – вжахнувся. Антизахідна риторика, на жаль, є частиною гібридної війни, яку Росія веде проти нашої держави", - сказав Порошенко.

Він додав, що не знає, якої думки про співпрацю з МВФ його опонент Володимир Зеленський, оскільки він її не озвучував.

"Він неначе рівняння з усіма невідомими. Його кампанія подібна до німого кіно, де актор жваво рухається, величезну активність проявляє, але не вимовляє ні словам. Зрозуміти, що буде дуже важко навіть для мене – людини, яка дуже добре обізнана і в економічних, і в політичних реаліях", - сказав Порошенко.

За його словами, команда Зеленського пропонує обирати кота у мішку. А сам комік не робить ніяких політичних заяв тільки для того, щоб "ті, хто хочуть повернення України у сферу впливу Росії, могли сказати, це їхній кандидат, а ті що хіть до ЄС і НАТО – могли сказати, що їхній".

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