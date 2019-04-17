"Укрзалізниця" купує російські деталі з п’ятикратною переплатою - ЗМІ

ПАТ "Укрзалізниця" закуповує деталі російського виробництва за завищеною в два--п’ять разів ціною, створюючи штучні умови на тендерах для потрібних фірм.

Про це повідомляє "Залізниця без корупції".

Зазначається, що у вересні 2018 року Філія "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Українська залізниця" провела тендер на закупівлю локомотивних швидкостемірів та запчастин до них загальною вартістю 25,5 млн. грн.

За даними видання, у тендері прийняли участь два учасники – ТОВ "Електротех" та ТОВ "НТП "Трансінвест", чиї пропозиції відрізнялися лише на одну тисячу гривень, але "конкуренти" не знижували ціни.

Повідомляється, що обидві фірми подали ідентичні довідки і листи погодження та пропонували продукцію одного виробника – ВАТ "Электромеханика" з російського міста Пенза.

фото "Залізниця без корупції"

"Аналіз цін продемонстрував, що вартість продукції досить суттєво відрізняється від ціни на ці товари в Росії. Так швидкосетмір 3СЛ2М залізниця купувала по 86 тис грн. Тоді як в Росії він в роздріб коштує 38 тис рублів (близько 17 тис грн.)", - заявили автори розслідування, додавши, таким чином "Укрзалізниця" закупила деталі майже у 5 разів дорожче, ніж їх продає виробник.

фото "Залізниця без корупції"

Зазначається, що в Україні не виготовляють локомотивні швидкостеміри і запчастини для них, оскільки для цього треба пройти довгу процедуру погодження виробництва і допуску до застосування.

У розслідуванні повідомляється, що у кінці минулого року компанія вирішила збільшити обсяг замовлення до 30,10 млн. грн, через що переплата могла зрости до 2/3 її вартості.

фото "Залізниця без корупції"

Крім того повідомляється, що ТОВ "НТП "Трансінвест" було зареєстроване у Києві всередині 2014 року, яку зареєстрував мешканець вже окупованого Криму Максим Ковальчук.

У виданні додають, що за місцем реєстрації знайти її неможливо: в документах вказаний тільки номер чотирьохповерхової адмінспоруди – вул. Пріорська, 21.

Попри це у листопаді минулого року "ЦЗВ" замовив фірмі запчастини до дизелів тепловозів за 4,26 млн грн. і компанії були поставлені запчастини виробництва російського ВАТ "Коломенський завод".

"Згідно укладеного договору ціна однієї форсунки дизеля Д-49 становила 10 800 грн. В Україні такі форсунки продають по 1800 грн", - стверджують автори публікації.

фото "Залізниця без корупції"

Повідомляється, що загалом на цьому контракті "УЗ" переплатила більш ніж в 5 разів. Також розслідувачі зазначають, що з такою ж накруткою були закуплені й контактори для локомотивів.

"Загалом за 5 років свого існування "НТП "Трансінвест" уклало договори з УЗ на суму 450 млн грн. При цьому, проти фірми відкрито низку проваджень, які ведуть в ГПУ, і в НАБУ і в Донецькій поліції", - йдетьсяу публікації.

У розслідуванні наголошується, що історія "Трансінвесту" далеко не поодинока.

Так, у середині 2018 року "Укрзалізниця" придбала на 50 млн. грн. російського проводу. за даними видання, єдиними допущеними учасниками стали ТОВ "Техелектропром" та ТОВ "Еней".

Зазначається, що обидва учасники пропонували продукцію від ТОВ "ЗМИ-Профит" з міста Магнітогорськ, Росія, з мінімальною різницею цін і без жодної конкуренції.

Крім того повідомляється, що до цього компанія закупила на 120 млн. грн. російського дроту у ТОВ "Інтеркабель-Київ". Тоді в тендерних вимогах замовник вказав, що постачальник має поставити продукцію протягом 30 днів від отримання заявки. Звісно не кожен виробник зможе виготовити за 30 дні продукції на 120 мільйонів.

У розслідуванні вказується, що у результаті такої вимоги на тендер прийшли лише 2 учасники – вже згадане ТОВ "Техелектропром" та ТОВ "Інтеркабель Київ", яке і виграло закупівлю без конкуренції. Обидва учасники пропонували дроти від АО "Росскат" з міста Нєфтєгорск, РФ

Повідомляється, що нині НАБУ розслідує справу щодо закупівлі кабельно-провідникової продукції російського виробництва за 950 млн грн у трьох інших фірм: ТОВ "Техелетропром", ТОВ "Еней" та ТОВ "Інтеркабель Київ".

За даними видання, детективи підозрюють, що переплата по цим угодам склала близько 225 млн грн.

У розслідуванні вказується, що крім іншого зі значною переплатою в останні роки "УЗ" купувала і російські реле, генератори, російські редуктори і багато іншого. Всі ці закупівлі відбувалися за одним сценарієм – жодної конкуренції та захмарні ціни.

Повідомляється, що тільки у 2017 році в Україну імпортували з Росії обладнання і запчастини для залізниці на $82 млн дол.

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