Прем’єр Польщі: купівля російського газу – це купівля зброї у Путіна

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький прирівняв купівлю російського газу до купівлі зброї у президента РФ Владіміра Путіна.

Про це він сказав в інтерв’ю Fox News під час візиту до Вашингтона, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Моравецький заявив, що Польща не має згоди з Німеччиною, коли йдеться про "Північний потік-2".

"Німеччина хоче купувати російський газ через "Північний потік-2", а платити за російський газ – це як платити за зброю президента Путіна", - сказав польський прем’єр.

При цьому він наголосив на важливості закупівлі Польщею американського скрапленого газу і довгострокових контрактів, які вже укладені у цій сфері.

Нагадаємо, віце-президент США Майк Пенс розкритикував Німеччину за будівництво проекту "Північний потік-2" і недостатні витрати на оборону.

"Якщо Німеччина продовжить будівництво газопроводу "Північний потік-2", як сказав президент Трамп, це може зробити економіку Німеччини буквально заручницею Росії", - сказав Пенс.

Раніше у Nord Stream 2 визнали, що Данія і Польща можуть відкласти фінал проекту на роки.

Європейська правда