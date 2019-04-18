Прем’єр Польщі: купівля російського газу – це купівля зброї у Путіна
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький прирівняв купівлю російського газу до купівлі зброї у президента РФ Владіміра Путіна.
Про це він сказав в інтерв’ю Fox News під час візиту до Вашингтона, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.
Моравецький заявив, що Польща не має згоди з Німеччиною, коли йдеться про "Північний потік-2".
"Німеччина хоче купувати російський газ через "Північний потік-2", а платити за російський газ – це як платити за зброю президента Путіна", - сказав польський прем’єр.
При цьому він наголосив на важливості закупівлі Польщею американського скрапленого газу і довгострокових контрактів, які вже укладені у цій сфері.
Нагадаємо, віце-президент США Майк Пенс розкритикував Німеччину за будівництво проекту "Північний потік-2" і недостатні витрати на оборону.
"Якщо Німеччина продовжить будівництво газопроводу "Північний потік-2", як сказав президент Трамп, це може зробити економіку Німеччини буквально заручницею Росії", - сказав Пенс.
Раніше у Nord Stream 2 визнали, що Данія і Польща можуть відкласти фінал проекту на роки.