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Журналісти показали таємних членів команди Зеленського

П'ятниця, 19 квітня 2019, 14:13
Журналісти показали таємних членів команди Зеленського

Виборчий штаб кандидата в президенти Володимира Зеленського умовно поділений на чотири групи, які контролюють окремі напрямки роботи та мають своїх лідерів, при цьому є як офіційні члени команди, так і таємні.

Про це йдеться у розслідуванні програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" (Bihus.Info) .

Автори розслідування  зазначили, що отримали "злив" - листування учасників команди Зеленського, однак перевірили інформацію і підтвердили її достовірність.

Так повідомляється, що виборчий штаб Зеленського умовно поділений на чотири групи.

""Квартал", "Дядя", "Нижние" та "Регионы" - так описав структуру штабу Зеленського у розпал передвиборчої кампанії координатор Зе-команди Олександр Корнієнко у листуванні з виконавчим продюсером "Кварталу" Сергієм Трофімовим", - йдеться у публікації.

 

Повідомляється, що групою "Дядя" керує адвокат олігарха Ігоря Коломойського Андрій Богдан.

Як зазначається, самого Коломойського у команді називають "Дядя" або "Людина з Женеви".

Автори вказують, що роль Богдана як посередника між Зе-командою і Коломойським олігарх фактично сам підтвердив у розмові з Bihus.Info ,а також визнали у штабі Зеленського.

 

"Між тим з листування членів Зе-команди можна зрозуміти, що функції Богдана в штабі Зеленського виходять далеко за межі юридичного напрямку. У листуваннях співробітники штабу говорять між собою, що у Богдана є відокремлений "медіа-офіс" з власним бюджетом, управлінням та повноваженнями", - йдеться у розслідуванні.

Зазначається, що два тижні тому журналісти зафіксували на відео, як Богдан йде на обід саме з групою медійників у кафе поряд зі штабом.

 

"Поруч з адвокатом – засновник продакшну "Гуд Медіа", який займається трансляціями, зйомкою соціальної та політичної реклами Кирило Тимошенко і "кварталівець",  ведучий Артем Гагарін. В листуваннях штабістів Тимошенка згадують саме як члена групи "Дядя"", - сказано у програмі.

Повідомляється, що ще одна з груп впливу у штабі Зеленського – група "Нижние". "Назва групи збігається, ймовірно, з прізвищем лідера – юриста Сергія Нижного. Нижний і його юридична компанія "Хіллмонт Партнерс" співпрацювали з "Кварталом", консультували студію щодо податків, зараз обслуговують партію. За словами штабістів, група "Нижние" - теж абсолютно окрема одиниця", - пояснюють автори розслідування.

"Я координую роботу юристів, як партнер компанії яка залучена в процес як зовнішній консультант", - так прокоментував свою роль у штабі Сергій Нижний.

 

Зазначається, що водночас в листуванні вплив Нижнего виглядає ширшим, ніж просто юридичні консультації.

При цьому за даними журналістів, житло, в якому мешкає нардеп та соратник Міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, розділили на дві квартири, і власником однієї з них став саме Сергій Нижний.

"Нині Геращенко відкрито підтримує Володимира Зеленського. Нижний спростовує будь-який зв’язок з нардепом: "Він сусід мій, я купив квартиру, а він знімає квартиру поруч на сходовій клітині"", - додали розслідувачі.

Повідомляється, що третю групу штабісти називають "Регионы".

"Лідер цієї групи – Ілля Павлюк, якого в листуваннях називають "Ілля Миколайович". За президентства Януковича Павлюк "засвітився" помічником нардепа Ігоря Калєтніка", - розповіли у програмі.

Зазначається, що головна функція Павлюка в штабі Зе – координація і фінанси регіональних представників Зе-команди. Наприклад, пошук фізичних осіб-підприємців зі стабільним доходом та без боргів для поповнення через них виборчого фонду або ж контроль на місцях.

"Через Павлюка проходить координація і фінанси, але його прізвище не згадується на сайті Зе-команди. Можна припустити, що його роль не афішують навмисно. Більшість згадок Павлюка у ЗМІ стосуються періоду його діяльності часів Януковича", - йдеться у програмі.

У розслідуванні додають, що у статтях того періоду Павлюка називають "рішалою на митниці", "посередником у митних питаннях" і навіть "королем контрабанди" у західному регіоні.

"В момент активної співпраці з митницею Павлюка її офіційного очолював Ігор Калєтнік", - розповіли автори програми.

Повідомляється, що четверта група впливу у штабі - "Квартал".

"Її лідери – бізнес-партнери Зеленського по кіноіндустрії брати Сергій та Борис Шефіри. Проаналізувавши листування, можна припустити, що Сергій вирішує фінансові питання", - йдеться у публікації.

Зазначається, що жодного з цих членів команди Зеленський не показав в ефірі каналу Коломойського в якості своїх публічних представників, а тих, хто насправді вирішує питання - приховують.

 

При цьому у розслідуванні наголошують, що всі групи впливу не особливо ладнають між собою і не деякі з них не вірять у плідну співпрацю у випадку, якщо Зеленський стане президентом.

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Теми: Зеленськийвибори президента 2019
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