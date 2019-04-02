Аваков про голосування Ляшка: Солідний штраф йому б не завадив

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Вівторок, 2 квітня 2019, 02:35

Глава МВС України Арсен Аваков заявив, що лідеру "Радикальної партії" Олегу Ляшку потрібно призначити штраф за публічну демонстрацію бюлетеня після голосування на виборчій дільниці.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, передає "Укрінформ".

"Питання, наскільки буде принциповим орган розслідувань і суд, щоб дійти до кінця. На мій погляд, це важливо зробити.

Звичайно, що за те, що Олег Ляшко демонстрував свій бюлетень, на цьому етапі садити в тюрму нікого не потрібно, але солідний штраф їм би не завадив, це була б хороша превенція", - підкреслив Аваков.

Голова правління мережі ОПОРА Ольга Айвазовська також вважає, що Ляшка та одного з губернаторів є сенс оштрафувати за те, що вони показали свої заповнені бюлетені.

За її словами, у більшості випадків українці фотографували або якось інакше показували свої бюлетені, порушуючи таємницю голосування, не тому що мав місце підкуп голосів.

На думку Айвазовської, це психологічна особливість українського виборця, який вважає бюлетень своєю власністю, яку можна продавати, всім показувати та взагалі робити з ним все, що захочеться.

Нагадаємо, 

  • 31 березня лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко проголосував на виборах президента і показав на камери бюлетень зі своїм голосом, чим порушив українське законодавство.
  • Радник глави МВС Іван Варченко заявив, що правоохоронці дадуть правову оцінку діям Ляшка.
  • У день виборів президента України голова Житомирської ОДА Ігор Гундич та мер Житомира Сергій Сухомлин сфотографувалися з розгорнутим бюлетенем біля скриньки після голосування.

Теми: Аваков Ляшко вибори президента 2019


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