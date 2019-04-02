Зеленський випереджає Порошенка вдвічі, Тимошенко втрачає шанс

За даними опрацювання 97,8% протоколів, у першому турі виборів президента Володимир Зеленський набирає майже в два рази більше голосів, ніж Петро Порошенко.

Так, станом на 9:20 шоумен набрав 30,26% голосів, а чинний президент – 15,92%.

Екс-прем'єр і лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко отримала 13,38% – і, вочевидь, уже не має шансу пройти у другий тур виборів.

Результати 1 туру після опрацювання 97,8% протоколів ЦВК

Проросійський кандидат Юрій Бойко набрав наразі 11,66%, а єдиний кандидат від демократичних сил Анатолій Гриценко – 6,92%.

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