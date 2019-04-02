Зеленський випереджає Порошенка вдвічі, Тимошенко втрачає шанс
За даними опрацювання 97,8% протоколів, у першому турі виборів президента Володимир Зеленський набирає майже в два рази більше голосів, ніж Петро Порошенко.
Так, станом на 9:20 шоумен набрав 30,26% голосів, а чинний президент – 15,92%.
Екс-прем'єр і лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко отримала 13,38% – і, вочевидь, уже не має шансу пройти у другий тур виборів.
Проросійський кандидат Юрій Бойко набрав наразі 11,66%, а єдиний кандидат від демократичних сил Анатолій Гриценко – 6,92%.
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Нагадаємо:
- Другий тур виборів президента має відбутися 21 квітня.
- Згідно з березневими соцопитуваннями, у випадку виходу у другий тур Володимира Зеленського та Петра Порошенка, перемогу міг би отримати саме артист.
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