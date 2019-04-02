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Зеленський випереджає Порошенка вдвічі, Тимошенко втрачає шанс

Вівторок, 2 квітня 2019, 09:24
Зеленський випереджає Порошенка вдвічі, Тимошенко втрачає шанс
BBC News Україна

За даними опрацювання 97,8% протоколів, у першому турі виборів президента Володимир Зеленський набирає майже в два рази більше голосів, ніж Петро Порошенко.

Так, станом на 9:20 шоумен набрав 30,26% голосів, а чинний президент – 15,92%.

Екс-прем'єр і лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко отримала 13,38% – і, вочевидь, уже не має шансу пройти у другий тур виборів.

 
Результати 1 туру після опрацювання 97,8% протоколів
ЦВК

Проросійський кандидат Юрій Бойко набрав наразі 11,66%, а єдиний кандидат від демократичних сил Анатолій Гриценко – 6,92%.

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Нагадаємо:

  • Другий тур виборів президента має відбутися 21 квітня.
  • Згідно з березневими соцопитуваннями, у випадку виходу у другий тур Володимира Зеленського та Петра Порошенка, перемогу міг би отримати саме артист.

"Українська правда" у Threads

Теми: вибори президента 2019вибориЗеленськийПорошенкоТимошенко
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