Зеленський випереджає Порошенка вдвічі, Тимошенко втрачає шанс

60254 перегляди
Вівторок, 2 квітня 2019, 09:24
BBC News Україна

За даними опрацювання 97,8% протоколів, у першому турі виборів президента Володимир Зеленський набирає майже в два рази більше голосів, ніж Петро Порошенко.

Так, станом на 9:20 шоумен набрав 30,26% голосів, а чинний президент – 15,92%.

Екс-прем'єр і лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко отримала 13,38% – і, вочевидь, уже не має шансу пройти у другий тур виборів.

 
Результати 1 туру після опрацювання 97,8% протоколів
ЦВК

Проросійський кандидат Юрій Бойко набрав наразі 11,66%, а єдиний кандидат від демократичних сил Анатолій Гриценко – 6,92%.

Читайте також: 10 цікавих фактів про результати першого туру

Нагадаємо:

  • Другий тур виборів президента має відбутися 21 квітня.
  • Згідно з березневими соцопитуваннями, у випадку виходу у другий тур Володимира Зеленського та Петра Порошенка, перемогу міг би отримати саме артист.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: вибори президента 2019 вибори Зеленський Порошенко Тимошенко


powered by lun.ua
По темі
Спостерігачі ENEMO оцінили вибори позитивно, хоча є ключова проблема 2 квітня 2019, 13:31
Тимошенко: Ні Порошенко, ні Зеленський не припинить війну 2 квітня 2019, 13:28
Клімкін: Україна продовжить рух до ЄС і НАТО з новим президентом 2 квітня 2019, 13:20
Усі новини
Головні новини
За відсоток до кінця підрахунку: Зеленський трохи просів
Клімкін: Україна продовжить рух до ЄС і НАТО з новим президентом
Скандальну суддю звільнили через рішення на користь Коломойського
Активісти виступили із післявиборчим зверненням до Порошенка
Усі новини
реформа

Платна медицина з 1 квітня? Пояснюємо

здоров'я

Перехід на літній час 2019: як це впливає на здоров'я, пояснення лікарів

дослідження

Чому нам важче схуднути