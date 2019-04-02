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На Донбасі загинули 2 військових ООС, 2 поранили

Вівторок, 2 квітня 2019, 18:10

Від початку вівторка внаслідок обстрілів бойовиків двоє військовослужбовців Об'єднаних сил загинули та двоє отримали поранення.

Про це йдеться в зведенні ООС станом на 18.00 2 квітня.

Відзначається, що від початку поточної доби бойовики 10 разів обстріляли позиції військ ООС. Всі 10 разів із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Внаслідок обстрілів 2 військовослужбовців ООс загинули ще двоє отримали поранення.

"Підрозділи, які обстрілював противник, дали адекватну відповідь вогнем зі штатного озброєння. Втрати противника уточнюються", - повідомили в ООС.

Зокрема, у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" підрозділи ООС обстріляли 4 рази: з мінометів калібрів 120 та 82 мм – у районі населеного пункту Верхньотроїцьке; з підствольних гранатометів – поблизу Авдіївки; з автоматичних станкових гранатометів – у районі Гнутового; зі станкових протитанкових гранатометів – біля села Широкине.

У смузі "Північ" бойовики 6 разів обстріляли позиції ЗСУ: тричі – з артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібрів 120 та 82 мм і стрілецької зброї – у районі Новозванівки; з мінометів калібру 120 мм – поблизу села Катеринівка; двічі – з мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів – у районі міста Попасна.

Українська правда

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Теми: ООСвійнаОб'єднані сили на Донбасі
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