Насіров називає себе главою ДФС і з прибутком у 6 гривень стабільно декларує мільйони

Екс-очільник Державної фіскальної служби Роман Насіров, обвинувачений у зловживанні владою і підробленні документів, подав електронну декларацію як глава відомства.

Звітність за 2018 рік була оприлюднена в Єдиному держреєстрі 1 квітня.

Наприкінці 2018 року суд наказав поновити Насірова на посаді, однак Кабмін досі не ухвалив відповідного рішення.

Декларація екс-посадовця майже повністю співпадає з тією, яку він подавав за 2017 рік. Хоча на початку 2018 року, після звільнення, Насіров подава ще одну декларацію, де його грошові активи зменшились на 20 тисяч доларів та 250 тисяч гривень.

Однак звітуючи за минулий рік, колишній фіскал знову вказав ці кошти, не пояснивши, звідки вони взялись.

Насіров також додав 297 730 доларів на банківському рахунку в Британії, які нещодавно знайшли прокурори. Чиновник не декларував їх протягом трьох років.

Як і раніше, екс-голова ДФС стверджує, що отримав за рік єдиний прибуток – 6 гривень процентів в "Укргазбанку".

Водночас, дружина вказала різноманітний дохід сумарно на 9 147 062 гривень.

Загалом подружжя задекларувало близько 16,6 мільйона гривень різних накопичень.

Насіров із дружиною продовжують володіти чи орендувати 22 земельні ділянки, 5 квартир, 3 будинки. Хоча самому екс-чиновнику належать лише 3 ділянки.

Також у власності подружжя – численні годинники, ювелірні вироби, витвори мистецтва, антикваріат, колекційні монети, вино, сумки, комплекти домашнього срібла та кришталю.

Автопарк родини складається з Toyota Camry, Lexus LS 600, Range Rover, Toyota Land Cruiser Prado 150 і мотоциклу Harley Davidson.

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