Топ-5 викликів для Зеленського у кріслі президента – Reuters

Коли Володимир Зеленський сяде у крісло президента, йому потрібно буде зосередитися на 5 найважливіших речах – знайти друзів у парламенті, зібрати команду фахівців, домовитися з МВФ, довести свою незалежність від олігарха Ігоря Коломойського і побудова лінії спілкування з Росією.

Про це пише у своїй статті агентство Reuters.

Підтримка Верховної Ради

Автор матеріалу нагадує, що Зеленському треба буде призначити голів СБУ, ЗСУ, Генпрокуратури, НБУ, а також міністрів закордонних справ і оборони, але зробити це можна лише за згодою парламенту.

Тож, новому президентові потрібно буде об'єднатися принаймні з однією іншою політичною силою у Верховній Раді, щоб досягти своєї мети.

Ще одним варіантом для Зеленського може бути прискорення парламентських виборів, щоб на хвилі нещодавнього успіху провести в Раду якомога більше своїх людей.

Тімбілдінг

Згідно зі статтею, у Зеленського, який і сам новачок в політиці, недоукомплектована команда фахівців. Хоча у нього і є двоє досвідчених екс-міністрів – фінансист Олександр Данилюк і економіст Айварас Абромавічус - цього замало, і такий брак знаючих людей відлякує інвесторів.

МВФ

Автор статті звертає увагу, що Україні з її величезними боргами вкрай необхідна фінансова підтримка Міжнародного валютного фонду. Але затримки у проведенні українських реформ призвели до зменшення грошового потоку з МВФ.

"Хоча Київ і сподівається на черговий транш вже наступного місяця, інвестори захочуть побачити якнайшвидше відновлення повнішої програми співпраці Фонду з Україною", - пише журналіст.

"Це можуть бути цікаві переговори. Зеленський вже хоче поговорити з МВФ про зміну ціни на газ, що Фонд вважає надзвичайно важливими для поліпшення фінансового становища Києва", - додає він.

Вплив Коломойського

Міжнародну спільноту насторожують можливі зв'язки Зеленського з відомим олігархом Ігорем Коломойським та їх наслідки для Приватбанку.

"Будь-яка ознака того, що Зеленський перебуває в таборі Коломойського, може завдати серйозної шкоди, не в останню чергу відносинам з МВФ", - зазначає автор матеріалу.

Стосунки з Росією

"Те, як російськомовний Зеленський побудує відносини України з Москвою, стане визначальним для успіху його президентства", - пише журналіст.

При цьому, звертає увагу він, президент РФ Володимир Путін ледь не єдиний лідер сусідніх країн, який не привітав нового президента з перемогою на виборах.

Водночас, пише автор статті, представники Кремля в Україні вважають, що "поліпшені відносини могли б допомогти їй відновити контроль над окупованими територіями на Донбасі, а також отримати дешевий газ і великі інвестиції".