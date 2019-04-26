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"Жовтих жилетів" розчарували пропозиції Макрона

П'ятниця, 26 квітня 2019, 12:53

Лідери руху "жовтих жилетів" висловили розчарування  пропозиціями реформ президента Франції Еммануеля Макрона, вони вважають, що основну їх вимогу проігноровано.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на France info.

"Він не слухав все, що ми казали на вулицях протягом п'яти місяців. Він почав свою промову з того, що розповів про свої досягнення за два роки, яких ми начебто не розуміємо. Але ми добре розуміємо, що він просто не здатний визнати свою вину" - сказав один з лідерів руху Максім Ніколь.

Зокрема, "жовті жилети" обурені ти, що Макрон не пристав на їх основну вимогу – проведення референдуму за громадянською ініціативою. Натомість президент запропонував спрощення умов для проведення референдуму, зменшивши до мільйона кількість підписів, необхідних для організації плебісциту (зараз для цього потрібно 4,5 млн підписів).

Оскільки їх вимоги не виконані, "жовті жилети" обіцяють продовжити акції протесту.

"Він просто кинув кілька крихт хліба, як от ре індексація пенсій. Все відкинуто, все розпливчасто, ніщо не точно, тому в суботу ми покажемо йому, що ми також розуміємо суть речей, і 1 травня теж" – сказав один з лідерів "жовтих жилетів".

Як повідомлялося, президент Франції Еммануель Макрон у четвер представив довгоочікувану відповідь на майже піврічні вуличні протести "жовтих жилетів".

"Українська правда" у Threads

Теми: Франція
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