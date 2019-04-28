Протести "жовтих жилетів": у Страсбурзі поліція застосувала сльозогінний газ

У суботу, 27 квітня, пройшли чергові акції протесту "жовтих жилетів" у багатьох містах Франції, зокрема, у Парижі, Страсбурзі, Монпельє, Марселі, Ліоні і Бордо. У Страсбурзі поліція застосувала проти мітингарів сльозогінний газ.

Про це повідомляє DW з посиланням на AFP.

Зазначається, що ці вихідні стали 24-ми поспіль, під час яких відбуваються протести.

У паризькій поліції заявили, що на антиурядову акцію прийшли близько 5,5 тисячі учасників, з них не менше 2 тисяч - "жовті жилети".

Водночас організатори заявляють про іншу кількість - 35 тисяч учасників.

"Цього разу до "жовтих жилетів" та членів профспілок приєдналися чимало представників лівих партій та рухів. Загалом по країні МВС Франції нарахувало цієї суботи 23,6 тисячі мітингувальників", - йдеться у повідомленні.

Марш у Парижі пройшов без сутичок та інцидентів.

У той же час під час виступів "жовтих жилетів" у Страсбурзі виникли сутички між демонстрантами та поліцією. Колона учасників акції намагалася пройти до будівлі Європарламенту.

Мітингувальники обрали Страсбург епіцентром протестів цього тижня з огляду на вибори до Європарламенту, які відбудуться через місяць.

"Перед цим міська влада, побоюючись руйнувань будівель та насильства, розпорядилася заборонити акції в частині міста, де розташована будівля Європарламенту.

Правоохоронці оточили квартал. Спроби мітингарів прорватися призвели до того, що поліція застосувала проти учасників акції сльозогінний газ", - пише DW з посиланням на Reuters.

На кадрах, які поширювало французьке телебачення, видно, як окремі мітингарі кидають у поліцейських каміння та інші предмети. За оновленими даними, затримали щонайменше 42 людини. Троє правоохоронців та троє протестувальників отримали ушкодження.