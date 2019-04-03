Порошенка звинуватили в наймі "чорного політтехнолога", в АП заперечують
Народний депутат Сергій Лещенко і екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі заявили, що кандидат у президенти Петро Порошенко найняв собі ізраїльського політтехнолога Моше Клюгхафта, який славиться своїми "чорними технологіями".
Про це Саакашвілі написав на своїй сторінці у Facebook, а Лещенко у блозі на "Українській правді".
Саакашвілі написав, що Клюгхафт "фотографував себе і єврейське вино з вікна офісу Порошенко і його телеканалу "Прямий".
"Ми його знаємо по Грузії, де він працював на олігарха Іванішвілі. Цю тезу про те, що Зеленський - маріонетка, це його рук справа і в найближчі дні він викине серію брудних трюків проти Зе", - написав він.
Лещенко у блозі також повідомив, що в команді Порошенка з'явилися нові кадри.
"Тіньовий штаб Порошенко приріс новим цінним консультантом - чинному президенту України в стратегії збереження влади допомагає Моше Клугхафт - політтехнолог з Ізраїлю, який в минулому році перетворив вибори президента Грузії в змагання брудних політичних технологій", - написав він.
Лещенко написав, що "з невідомих причин… Моше Клугхафт видалив зі свого інстаграма всі фотографії з Києва, і на пам'ять про його безпечність залишилися тільки принт-скріни".
"Але тепер ми знаємо, що консультант не просто з'явився в Києві, але чомусь хоче приховати цей факт навіть від своїх нечисленних підписників в інстаграмі", - додав він.
"Моше Клугхафт є політичним технологом, який сповідує жорсткий стиль політичної боротьби, не зупиняючись ні перед чим. Найближчим часом варто очікувати переформатування всього інформаційного поля для створення потрібної реальності. Компромат, підроблені телефонні розмови і фейкові листування в месенджерах, пересмикування, особисті атаки, образи і нападки - це стиль роботи товариша", - пише Лещенко.
За його словами у Моше Клугхафта завжди однакова стратегія – "нападати на супротивника настільки сильно, що опонент не витримує і відповідає різким вибухом негативу, і в підсумку виглядає погано".
"Порошенко буде провокувати Зеленського, щоб він говорив грубі речі, які можуть відштовхнути виборця. Саме тому головною метою штаб чинного президента вибрав витягнути Зеленського на дебати і втопити його в негативі, безперервно атакуючи з кожного приводу", - написав нардеп.
Водночас, завідувач відділу головного департаменту інформаційної політики Адміністрації президента Володимир Горковенко на своїй сторінці у Facebook звинуватив Лещенка і Саакашвілі у розповсюдженні фейка.
"Міхеіл Саакашвілі запустив, а Сергій Лещенко з радістю підхопив фейк про чорного грузинського політтехнолога. Не знаю, що у Києві робить названий чоловік. Але, судячи з фото, він гуляє з друзями і п'є вино", - пише представник АП.
"І ключове, чорні політтехнологи (якщо вони дружать з власною головою) працюють непомітно і тихо", - додав він.
Нагадаємо:
- 31 березня відбувся перший тур президентських виборів.
- За результатами підрахунку 99,89% протоколів, за Володимира Зеленського проголосувало 30,22% виборців, а за Петра Порошенка - 15,95%.
- Кандидат у президенти і чинний глава держави Петро Порошенко відреагував на результати голосування і звернувся до молодих людей із словами, що почув їх та попросив тепер почути його.
- Національна суспільна телерадіокомпанія України запросила кандидатів у президенти, які пройдуть у другий тур виборів, взяти участь у дебатах. Другий тур виборів має відбутися 21 квітня.