Суспільне запросило на дебати двох кандидатів у президенти

Національна суспільна телерадіокомпанія України запросила кандидатів на пост президента, що пройшли в другий тур президентських виборів, узяти участь у теледебатах.

Про це 1 квітня повідомляє прес-служба суспільного мовника.

"Суспільний мовник готовий до проведення теледебатів у визначеному законом порядку та надасть офіційні запрошення до участі в дебатах обом кандидатам одразу після офіційного оголошення результатів першого туру виборів", - зазначили у відомстві.

Такі дебати проводяться в останню п’ятницю перед днем повторного голосування, тобто 19 квітня.

Кандидати, за ст. 62 закону "Про вибори Президента України", мають зустрітися між 19 та 22 годинами в прямому ефірі.

Дебати мають тривати не менше ніж 60 хвилин та транслюватися в ефірі національних Суспільних теле- та радіоканалу.

Відзначається, що передвиборчі теледебати також можуть безкоштовно транслюватися іншими каналами.

У мовнику зазначають, що кандидати на пост президента України беруть участь у теледебатах особисто. У разі відмови одного з кандидатів або неможливості його участі у дебатах, виділений час надається іншому кандидату.

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