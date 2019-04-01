Суспільне запросило на дебати двох кандидатів у президенти

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Понеділок, 1 квітня 2019, 16:41

Національна суспільна телерадіокомпанія України запросила кандидатів на пост президента, що пройшли в другий тур президентських виборів, узяти участь у теледебатах.

Про це 1 квітня повідомляє прес-служба суспільного мовника.

"Суспільний мовник готовий до проведення теледебатів у визначеному законом порядку та надасть офіційні запрошення до участі в дебатах обом кандидатам одразу після офіційного оголошення результатів першого туру виборів", - зазначили у відомстві.

Такі дебати проводяться в останню п’ятницю перед днем повторного голосування, тобто 19 квітня.

Кандидати, за ст. 62 закону "Про вибори Президента України", мають зустрітися між 19 та 22 годинами в прямому ефірі.

Дебати мають тривати не менше ніж 60 хвилин та транслюватися в ефірі національних Суспільних теле- та радіоканалу.

Відзначається, що передвиборчі теледебати також можуть безкоштовно транслюватися іншими каналами.

У мовнику зазначають, що кандидати на пост президента України беруть участь у теледебатах особисто. У разі відмови одного з кандидатів або неможливості його участі у дебатах, виділений час надається іншому кандидату.

Нагадаємо: 

  • Перший тур виборів відбувся 31 березня. Наразі Центральна виборча комісія опрацювала 80,33% протоколів, за попередніми результатами, Володимира Зеленського підтримали 30,41% виборців, а Петра Порошенка – 16,03%.
  • 31 березня Петро Порошенко заявив, що перед другим туром виборів обов'язково мають відбутися передвиборчі дебати кандидатів.
  • Володимир Зеленський пізніше відповів, що готовий до дебатів з чинним главою держави Петром Порошенка напередодні другого туру виборів.
  • Другий тур виборів відбудеться 21 квітня.
  • Згідно з соцопитуваннями, проведеними напередодні першого туру виборів, у випадку виходу у другий тур Володимира Зеленського та Петра Порошенка, перемогу пророкували першому.
  • У виборчому штабі Петра Порошенка вважають, що їхній кандидат у президенти, чинний глава держави має більший резерв для добору голосів у другому турі виборів ніж Володимир Зеленський.

Українська правда

Теми: дебати вибори вибори президента 2019 Порошенко Зеленський


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