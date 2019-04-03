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У НСК "Олімпійський" заявили, що не отримували від Зеленського заяви щодо дебатів

Середа, 3 квітня 2019, 21:00
У НСК Олімпійський заявили, що не отримували від Зеленського заяви щодо дебатів

У державному підприємстві НСК "Олімпійський" заявили, що до них не надходило жодних офіційних заявок, чи проектів угод на проведення дебатів між кандидатами в президенти.

Про це повідомляє прес-служба спортивного комплексу у Facebook.

"Пропозиція одного з кандидатів в президенти провести такі дебати на стадіоні НСК "Олімпійський" в Києві - є його власною ініціативою. Вона не обговорювалася з керівництвом держпідприємства та не узгоджувалася з графіком проведення заходів на стадіоні", - наголошується у повідомленні.

У НСК заявили, що у разі надходження відповідних пропозицій адміністрація розглядатиме їх у робочому порядку.

Також у держпідприємстві додали, що НСК "Олімпійський" "є аполітичним державним підприємством та не бере жодної участі у виборчій кампанії будь-кого з кандидатів у президенти України".

Нагадаємо:

  • Кандидат у президенти шоумен Володимир Зеленський записав звернення, у якому підтвердив готовність дебатувати із чинним президентом Петром Порошенком.  
  • Зеленський заявив, що чекатиме Порошенка на НСК "Олімпійський" і пообіцяв взяти участь у дебатах "перед народом України".

Українська правда

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Теми: ОлімпійськийЗеленськийвибори президента 2019
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