У НСК "Олімпійський" заявили, що не отримували від Зеленського заяви щодо дебатів

У державному підприємстві НСК "Олімпійський" заявили, що до них не надходило жодних офіційних заявок, чи проектів угод на проведення дебатів між кандидатами в президенти.

Про це повідомляє прес-служба спортивного комплексу у Facebook.

"Пропозиція одного з кандидатів в президенти провести такі дебати на стадіоні НСК "Олімпійський" в Києві - є його власною ініціативою. Вона не обговорювалася з керівництвом держпідприємства та не узгоджувалася з графіком проведення заходів на стадіоні", - наголошується у повідомленні.

У НСК заявили, що у разі надходження відповідних пропозицій адміністрація розглядатиме їх у робочому порядку.

Також у держпідприємстві додали, що НСК "Олімпійський" "є аполітичним державним підприємством та не бере жодної участі у виборчій кампанії будь-кого з кандидатів у президенти України".

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