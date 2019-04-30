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Кількість політв'язнів у Росії перевищила 230 осіб - доповідь

Вівторок, 30 квітня 2019, 02:43
Кількість політв'язнів у Росії перевищила 230 осіб - доповідь

У Сполучених Штатах оприлюднили доповідь про дедалі більші політичні репресії в РФ. У звіті підкреслюється, що влада президента Путіна вдається до "дедалі ширшого набору законів, які спеціально розроблені для криміналізації актів повсякденного життя".

Як повідомляє "Радіо Свобода", доповідь підготувала юридична фірма Perseus Strategies за підтримки російського правозахисного центру "Меморіал".

"Кількість політичних в’язнів у Росії перевищила 230.

Політичні опоненти влади, активісти громадянського суспільства і журналісти перебувають під особливим ризиком – так само, як і українські активісти, релігійні й національні меншини, ЛГБТ-активісти, - всім їм у РФ загрожує потенційне переслідування за законами, що "дають правоохоронним органам можливість арештувати, затримувати й ув’язнювати будь-кого за їхнім бажанням", - наголошується у документі.

Автори доповіді зазначають, що від 2012 року до кримінального й адміністративного кодексів у Росії додали цілу низку нових злочинів і правопорушень.

Особливу увагу вони приділяють двом законам - про "іноземних агентів" (він вимагає від російських організацій спеціальної реєстрації в Мін'юсті)  і про "небажані організації", який дає право Генпрокуратурі визначати організації як "небажані" і закривати їхню діяльність, якщо ця діяльність буде розцінена як така, що загрожує "обороні, безпеці чи конституційному ладові РФ".

Серед політв’язнів, згаданих у звіті, є й український кінорежисер Олег Сенцов, якого у РФ незаконно засудили до 20 років позбавлення волі за звинуваченнями, пов’язаними з тероризмом.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіяправа людиниполітв'язні
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