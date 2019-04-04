УПЦ МП закликало патріарха Варфоломія відкликати Томос

Священний Синод УПЦ МП на засіданні 3 квітня закликав відкликати Томос про надання автокефалії Православній церкві України.

Відповідна заява опублікована на сайті УПЦ МП.

"Слід констатувати, що дії Константинопольського Патріархату в Україні завдали великої шкоди українському православ'ю, а також стали загрозою для всеправославної єдності. Вважаємо, що Константинопольський патріархат і особисто патріарх Варфоломій має визнати свою помилку і працювати над її виправленням", - йдеться у заяві.

В УПЦ МП вважають, що "способом виправлення цієї помилки могло б бути відкликання томосу, заклик до розкольників про покаяння в гріху розколу та скликання Всеправославного зібрання задля соборного вирішення українського церковного питання".

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