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Гриценко хоче, щоб Порошенко пішов, а щодо Зеленського зважує ризики

Четвер, 4 квітня 2019, 10:13
Гриценко хоче, щоб Порошенко пішов, а щодо Зеленського зважує ризики

Анатолій Гриценко, який балотувався в президенти, не буде голосувати за чинного президента Петра Порошенка у другому турі виборів-2019.

Про це політик написав у Facebook, подякувавши виборцям, які віддали голос за нього.

Свій результат Гриценко прокоментував так: "1 306 411 – багато це чи мало? Для перемоги сьогодні недостатньо, це факт. Але – це добра база взаємної довіри і підтримки, ціннісна і правдива база, для наших з вами дальших перемог".

"Набагато менші за відсотками домішки хімічних елементів перетворюють крихкий чавун на міцну сталь. І на потужну броню!", – зазначив Гриценко, який у першому турі виборів отримав 6.91% голосів.

"Ми збережемо й посилимо нашу команду, адже боротьба за країну продовжується - тепер уже на парламентському й урядовому фронтах. Тож легкий передих, домашня робота над помилками – і далі вперед, упевнено й рішуче!", – заявив він.

"За кого голосувати 21 квітня, ви мене питаєте? За Порошенка, за ще п’ять років брехні, корупції і мародерства – я не проголосую ніколи", – додав Гриценко.

На його переконання, "Порошенко мав шанс, він його зганьбив – має піти і має відповісти перед законом".

"За Зеленського? Скажу прямо: я ще не можу дати вам поради, сам не визначився. Зважую шанси і водночас ризики для країни, ще недостатньо інформації отримав. За тиждень матиму позицію і рішення, вам одразу повідомлю", – додав Гриценко.

Нагадаємо:

  • Центральна виборча комісія обробила 100% електронних протоколів із результатами першого туру виборів президента. У другий тур виходять Володимир Зеленський із підтримкою 30,24% виборців та Петро Порошенко із 15,95% електоральної підтримки.
  • Чинний президент ненабагато випередив екс-прем'єрку Юлію Тимошенко, яка 31 березня отримала 13,40% голосів.
  • Другий тур має відбутися 21 квітня – але його оголосять після того, як ЦВК прийме усі протоколи в паперовому вигляді.

"Українська правда" у Threads

Теми: вибори президента 2019ГриценкоЗеленськийПорошенко
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