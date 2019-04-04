Гриценко хоче, щоб Порошенко пішов, а щодо Зеленського зважує ризики

Анатолій Гриценко, який балотувався в президенти, не буде голосувати за чинного президента Петра Порошенка у другому турі виборв-2019.

Про це політик написав у Facebook, подякувавши виборцям, які віддали голос за нього.



Свій результат Гриценко прокоментував так: "1 306 411 – багато це чи мало? Для перемоги сьогодні недостатньо, це факт. Але – це добра база взаємної довіри і підтримки, ціннісна і правдива база, для наших з вами дальших перемог".

"Набагато менші за відсотками домішки хімічних елементів перетворюють крихкий чавун на міцну сталь. І на потужну броню!", – зазначив Гриценко, який у першому турі виборів отримав 6.91% голосів.

"Ми збережемо й посилимо нашу команду, адже боротьба за країну продовжується - тепер уже на парламентському й урядовому фронтах. Тож легкий передих, домашня робота над помилками – і далі вперед, упевнено й рішуче!", – заявив він.

"За кого голосувати 21 квітня, ви мене питаєте? За Порошенка, за ще п’ять років брехні, корупції і мародерства – я не проголосую ніколи", – додав Гриценко.

На його переконання, "Порошенко мав шанс, він його зганьбив – має піти і має відповісти перед законом".

"За Зеленського? Скажу прямо: я ще не можу дати вам поради, сам не визначився. Зважую шанси і водночас ризики для країни, ще недостатньо інформації отримав. За тиждень матиму позицію і рішення, вам одразу повідомлю", – додав Гриценко.

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