Окупанти вліпили "українським диверсантам" 14 років колонії

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Четвер, 4 квітня 2019, 10:23

Севастопольський міський суд засудив двох жителів Севастополя Володимира Дудку та Олексія Бессарабова, яких ФСБ вважає агентами українських спецслужб, до 14 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

Таке рішення суд виніс 4 квітня, повідомляє "Інтерфакс".

Адвокат Дудки Сергій Легостов додав, що обом засудженим призначили також штрафи.

"Дудці – 350 тисяч рублів, Бессарабову – 300 тисяч рублів. Дали обом 14 років позбавлення волі в колонії суворого режиму, без в'язниці", - сказав захисник.

Він додав, що засуджені не визнають своєї провини, і будуть оскаржувати вирок.

"Дудка і Бессарабов не визнавали і не визнають своєї провини, вони вважають справу сфальсифікованою", - заявив Легостов.

Нагадаємо:

  • Держобвинувачення просило про 15 років позбавлення волі для обвинуваченого у "справі українських диверсантів" Володимира Дудки і про 14 років і 10 місяців для Олексія Бессарабова, а також про 500 тисяч рублів штрафу для кожного. Перші 4 роки прокурор пропонував утримувати севастопольців у в'язниці, інші 11 років – у колонії суворого режиму.
  • 9 листопада 2016 року в Севастополі затримали співробітників кримського аналітичного центру "Номос" Дмитра Штиблікова і Олексія Бессарабова, а також їхнього близького друга Володимира Дудку.
  • Усіх трьох звинуватили в підготовці диверсій в анексованому Криму на замовлення української розвідки.
  • У Службі безпеки України повідомили, що затримані в Криму громадяни України не є ні співробітниками, ні контактерами з боку СБУ.
  • 16 листопада 2017 року Севастопольський міськсуд засудив Штиблікова до 5 років колонії суворого режиму і до штрафу в розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (95 тисяч гривень).
  • 31 липня 2018 року підконтрольний Кремлю Севастопольський міський суд продовжив арешт на шість місяців севастопольцям Володимиру Дудці і Олексію Бессарабову.

Українська правда

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Теми: Крим суд права людини


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