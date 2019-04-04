Окупанти вліпили "українським диверсантам" 14 років колонії

Севастопольський міський суд засудив двох жителів Севастополя Володимира Дудку та Олексія Бессарабова, яких ФСБ вважає агентами українських спецслужб, до 14 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

Таке рішення суд виніс 4 квітня, повідомляє "Інтерфакс".

Адвокат Дудки Сергій Легостов додав, що обом засудженим призначили також штрафи.

"Дудці – 350 тисяч рублів, Бессарабову – 300 тисяч рублів. Дали обом 14 років позбавлення волі в колонії суворого режиму, без в'язниці", - сказав захисник.

Він додав, що засуджені не визнають своєї провини, і будуть оскаржувати вирок.

"Дудка і Бессарабов не визнавали і не визнають своєї провини, вони вважають справу сфальсифікованою", - заявив Легостов.

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