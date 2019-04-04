ГПУ: Вибух авто – теракт проти спецслужбовця, підривник помер
У Києві вчинили замах на терористичний акт відносно співробітника спецслужби шляхом спроби замінувати його автомобіль.
Про це "Українській правді" повідомили в прес-службі Генеральної прокуратури.
Правоохоронці кажуть, що "невстановлена особа" вранці 4 квітня, близько 3 години 17 хвилин, намагалась встановити вибухівку.
"Під час закладення вибухівки, внаслідок спрацювання вибухового пристрою зазначена особа (підривник – УП) отримала численні тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості від яких померла у лікарні, не приходячи до тями", – зазначили у прокуратурі.
До реєстру досудових розслідувань внесли відповідні відомості.
Слідство веде Головне управління Національної поліції у Києві, процесуальне керівництво доручене Головній військовій прокуратурі.
Наразі правоохоронці не уточнюють, співробітник якої саме спецслужби був метою можливого теракту.
Нагадаємо:
- У ніч на 4 квітня в Голосіївському районі Києва, на вулиці Вільямса, вибухнув автомобіль "Chevrolet Evanda", в результаті чого чоловік отримав поранення. "Потерпілий у важкому стані доставлений в лікарню", – інформувала поліція.
- Слідчим відділом Голосіївського управління поліції розслідуються кримінальні провадження у ч.3 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 (замах на вбивство) і ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
- За даними джерел УП, підірваний у Києві автомобіль належав співробітнику військової розвідки.
- Запис з камери відеонагляду зафіксував, як чоловік у темному одязі йде через стоянку до автомобіля, присідає біля нього, і фактично за кілька секунд лунає вибух.