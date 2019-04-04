ГПУ: Вибух авто – теракт проти спецслужбовця, підривник помер

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Четвер, 4 квітня 2019, 15:40

У Києві вчинили замах на терористичний акт відносно співробітника спецслужби шляхом спроби замінувати його автомобіль.

Про це "Українській правді" повідомили в прес-службі Генеральної прокуратури.

Правоохоронці кажуть, що "невстановлена особа" вранці 4 квітня, близько 3 години 17 хвилин, намагалась встановити вибухівку.

"Під час закладення вибухівки, внаслідок спрацювання вибухового пристрою зазначена особа (підривник – УП) отримала численні тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості від яких померла у лікарні не приходячи до тями", – зазначили у прокуратурі.

До реєстру досудових розслідувань внесли відповідні відомості.

Слідство веде Головне управління Національної поліції у Києві, процесуальне керівництво доручене Головній військовій прокуратурі.

Наразі правоохоронці не уточнюють, співробітник якої саме спецслужби був метою можливого теракту.

Доповнюється…

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