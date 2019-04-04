У Порошенка зізналися, як хотіли "вибачитися" за "маріонетку Коломойського"

У виборчому штабі Петра Порошенка розповіли, як "вибачення" перед Володимиром Зеленським не потрапило до фінальної версії відео "Стадіон, так стадіон".

Про це на брифінгу 4 квітня заявив представник виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв, відповідаючи на запитання журналіста, чи збирається глава держави вибачатися за "маріонетку Коломойського", як того вимагає Зеленський.

"Не секрет, що звернення нашого кандидата готувалося доволі ретельно. Це була важлива заява (такі не робляться експромтом), зважувалося кожне слово", – зазначив Медведєв.

За його словами, розглядалося багато різних варіантів тексту, в одному з них планувалося порушити це питання.

Медведєв переповів приблизну цитату, яку планувалося озвучити:

"Якщо Володимир Зеленський не отримував 41 мільярд (очевидно, політтехнолог мав на увазі мільйон -ред.) доларів від структур Коломойського, не користується його транспортом, адвокатами, охороною, якщо Зеленського 7 років розкручує не канал Коломойського, тоді звиняйте, тоді вибачте".

Водночас, за словами Медведєва, цей пасаж не потрапив до фінального тексту звернення Порошенка з двох міркувань: звернення мало бути коротким та через принципову позицію штабу – не згадувати політичних передумов про дебати

Політтехнолог наголосив, що команда Порошенка теж могла б скласти великий список, за що мав би вибачитися сам Зеленський.

"Ми б могли сказати, нехай вибачиться за те, що назвав Україну порноактрисою з німецьких кінофільмів, нехай вибачиться за те, що назвав Томос "термосом". Він же за ображення релігійних почуттів мусульман вибачився перед Кадировим. То чому не має вибачитися перед православними українцями, знущаючись над таким важливим здобутком – Єдиною автокефальною церквою України", – сказав Медведєв.

Щодо звернення президента представник штабу також зазначив, що погодитися йти на стадіон – було "особисте і принципове рішення Порошенка".

"Була дискусія, було багато голосів проти. Стадіони – непридатні для політики… Наприклад, на стадіонах Гітлер проводив з’їзди нацистської партії, в латиноамериканських країнах на стадіонах розстрілювали противників диктаторських режимів. Кажуть, що одна з балканських війн розпочалася з перестрілки на стадіоні", – пояснив Медведєв.

"Але на знак поваги до виборців Зеленського, а за нього дійсно проголосувало багато людей, і раз комфортно кандидату там, а для суспільства дебати є важливими, ну нехай буде стадіон", – додав політтехнолог.

Медведєв зазначив, що виборча кампанія – не найкращий час, коли і кандидати і виборці дуже часто ображають одне одного.

Однак з поваги до виборців, які вивели Зеленського і Порошенка в другий тур, "незалежно від капризів кандидатів, дебати мають відбутися за законом".

"Єдине, що ми можемо обговорювати про дебати, це регламент (як провести, які теми обрати, хронометраж, який порядок їх проведення)", – сказав політтехнолог, додавши що Порошенко готовий взяти участь у кількох раундах дебатів.