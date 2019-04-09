Бойовики накрили Павлопіль мінометним і гранатометним вогнем

Бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню, жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.

Про це повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики чотири рази обстріляли українські опорні пункти.

Зокрема вони обстріляли їх біля Павлополя із 120 мм мінометів, автоматичних станкових гранатометів та БПМ. Також під вогонь різних систем та стрілецької зброї в потрапили позиції ООС біля Авдіївки.

З ручних протитанкових гранатометів були обстріляні опорні пункти ООС біля Гнутового.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики чотири рази обстріляли позиції Об'єднаних сил – з 82 і 120 мм мінометів районі Катеринівки, із 120 мм мінометів біля Новоолександрівки та ще двічі з 82 мм мінометів та стрілецької зброї – в районі села Золоте-4.

Зазначається, що українські військові стріляли у відповідь на обстріли бойовиків.

В ООС запевнили, що військові контролюють ситуацію на лінії розмежування.