Трамп пригрозив санкціями Кубі за підтримку Мадуро

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Середа, 1 травня 2019, 01:02

У демонстраціях в Венесуелі постраждали майже 70 осіб. Президент США Дональд Трамп заявив, що США введуть повне ембарго і санкції проти Куби, якщо кубинські війська не припинять в повному обсязі операції у Венесуелі.

Про це Трамп написав у Twitter.

"Якщо кубинські війська і збройні формування не припинять негайно військові та інші операції, які заподіюють загибель і порушують Конституцію Венесуели, то повне і комплексне ембарго разом з санкціями найвищого рівня будуть введені стосовно острова", - заявив Трамп.

Він висловив надію, що кубинські військові мирно повернуться додому.

Як повідомлялося, ситуація в Венесуелі загострилася: лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив кінець режиму президента Мадуро, його підтримали США, поліція застосувала сльозогінний газ і військову техніку проти маніфестантів.

Військові Національної гвардії Венесуели, лояльні до Мадуро, в'їхали в натовп маніфестантів в Каракасі на броньованих автомобілях.

За даними AFP постраждало вже 69 осіб.

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Мадуро був готовий залишити Венесуелу, але Росія його переконала у зворотньому.

Нагадаємо:

  • Наприкінці січня 2019 року голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо  оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни. Це сталося після того, як Ніколас Мадуро заступив на посаду глави держави на другий термін внаслідок президентських виборів, які бойкотувала опозиція та не визнали багато держав.
  • США, Канада, Австралія, більшість країн ЄС, Латинської Америки й Організації американських держав визнали Гуайдо легітимним президентом Венесуели.
  • На підтримку Мадуро виступають такі держави, як Росія, Китай та Туреччина.
  • 20 квітня Гуайдо анонсував фінальний етап операції з усунення Мадуро від влади на 1 травня.

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Теми: Венесуела Трамп
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