Трамп пригрозив санкціями Кубі за підтримку Мадуро

У демонстраціях в Венесуелі постраждали майже 70 осіб. Президент США Дональд Трамп заявив, що США введуть повне ембарго і санкції проти Куби, якщо кубинські війська не припинять в повному обсязі операції у Венесуелі.

Про це Трамп написав у Twitter.

"Якщо кубинські війська і збройні формування не припинять негайно військові та інші операції, які заподіюють загибель і порушують Конституцію Венесуели, то повне і комплексне ембарго разом з санкціями найвищого рівня будуть введені стосовно острова", - заявив Трамп.

....embargo, together with highest-level sanctions, will be placed on the island of Cuba. Hopefully, all Cuban soldiers will promptly and peacefully return to their island!