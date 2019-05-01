Трамп пригрозив санкціями Кубі за підтримку Мадуро

У демонстраціях в Венесуелі постраждали майже 70 осіб. Президент США Дональд Трамп заявив, що США введуть повне ембарго і санкції проти Куби, якщо кубинські війська не припинять в повному обсязі операції у Венесуелі.

Про це Трамп написав у Twitter.

"Якщо кубинські війська і збройні формування не припинять негайно військові та інші операції, які заподіюють загибель і порушують Конституцію Венесуели, то повне і комплексне ембарго разом з санкціями найвищого рівня будуть введені стосовно острова", - заявив Трамп.

....embargo, together with highest-level sanctions, will be placed on the island of Cuba. Hopefully, all Cuban soldiers will promptly and peacefully return to their island! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 квітня 2019 р.

Він висловив надію, що кубинські військові мирно повернуться додому.

Як повідомлялося, ситуація в Венесуелі загострилася: лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив кінець режиму президента Мадуро, його підтримали США, поліція застосувала сльозогінний газ і військову техніку проти маніфестантів.

Військові Національної гвардії Венесуели, лояльні до Мадуро, в'їхали в натовп маніфестантів в Каракасі на броньованих автомобілях.

За даними AFP постраждало вже 69 осіб.

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Мадуро був готовий залишити Венесуелу, але Росія його переконала у зворотньому.

#BREAKING Health services report 69 injured during Venezuela clashes pic.twitter.com/4SHwEJrSNv — AFP news agency (@AFP) 30 квітня 2019 р.

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