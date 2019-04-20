Гуайдо анонсував фінальний етап операції з усунення Мадуро від влади
Субота, 20 квітня 2019, 01:58
Лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо закликав прихильників вийти на вулиці 1 травня на "найбільший марш" в історії, щоб вимагати припинення узурпації влади режимом Мадуро.
Про це він написав у Twitter.
"1 травня ми почнемо фінальну фазу Операції Свобода. Час настав! Потрібно готуватися до того, щоб зробити останнє зусилля та домогтися припинення узурпації влади", - заявив Гуайдо.
Este #1M activaremos la fase definitiva de la #OperaciónLibertad con la movilización más grande que hayamos tenido en nuestra Historia.— Juan Guaidó (@jguaido) 19 квітня 2019 р.
¡Llegó la hora! A prepararnos para ejecutar las acciones definitivas hasta cesar la usurpación.#VamosConTodo1M pic.twitter.com/Tblw2Mf0PH
Нагадаємо:
- Наприкінці січня 2019 року голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни. Це сталося після того, як Ніколас Мадуро заступив на посаду глави держави на другий термін внаслідок президентських виборів, які бойкотувала опозиція та не визнали багато держав.
- США, Канада, Австралія, більшість країн ЄС, Латинської Америки й Організації американських держав визнали Гуайдо легітимним президентом Венесуели.
- На підтримку Мадуро виступають такі держави, як Росія, Китай та Туреччина.
Українська правда