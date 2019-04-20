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Гуайдо анонсував фінальний етап операції з усунення Мадуро від влади

Субота, 20 квітня 2019, 01:58

Лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо закликав прихильників вийти на вулиці 1 травня на "найбільший марш" в історії, щоб вимагати припинення узурпації влади режимом Мадуро.

Про це він написав у Twitter.

"1 травня ми почнемо фінальну фазу Операції Свобода. Час настав! Потрібно готуватися до того, щоб зробити останнє зусилля та домогтися припинення узурпації влади", - заявив Гуайдо.

Нагадаємо:

  • Наприкінці січня 2019 року голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо  оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни. Це сталося після того, як Ніколас Мадуро заступив на посаду глави держави на другий термін внаслідок президентських виборів, які бойкотувала опозиція та не визнали багато держав.
  • США, Канада, Австралія, більшість країн ЄС, Латинської Америки й Організації американських держав визнали Гуайдо легітимним президентом Венесуели.
  • На підтримку Мадуро виступають такі держави, як Росія, Китай та Туреччина.

Українська правда

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Теми: Венесуела
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