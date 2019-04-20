Гуайдо анонсував фінальний етап операції з усунення Мадуро від влади

Лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо закликав прихильників вийти на вулиці 1 травня на "найбільший марш" в історії, щоб вимагати припинення узурпації влади режимом Мадуро.

Про це він написав у Twitter.

"1 травня ми почнемо фінальну фазу Операції Свобода. Час настав! Потрібно готуватися до того, щоб зробити останнє зусилля та домогтися припинення узурпації влади", - заявив Гуайдо.

Este #1M activaremos la fase definitiva de la #OperaciónLibertad con la movilización más grande que hayamos tenido en nuestra Historia.



¡Llegó la hora! A prepararnos para ejecutar las acciones definitivas hasta cesar la usurpación.#VamosConTodo1M pic.twitter.com/Tblw2Mf0PH — Juan Guaidó (@jguaido) 19 квітня 2019 р.

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