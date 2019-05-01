Мюллер заперечує висновки Мін'юсту, що Трамп не перешкоджав правосуддю

Спеціальний прокурор Роберт Мюллер має заперечення проти висновків Мін'юсту США, заснованих на його розслідуванні російського втручання у вибори, про те, що Трамп не перешкоджав правосуддю.

Про це Мюллер написав в листі генеральному прокурору Вільяму Барру, пише The New York Times, посилаючись на джерела в міністерстві.

Які конкретні заперечення висловив Мюллер у своєму листі неясно, але представник міністерства юстиції заявив, що він "висловив розчарування з приводу відсутності контексту" в представленні Барром своїх висновків про перешкоджання правосуддю.

Барр, який має дати свідчення про розслідування перед комітетом Сенату з питань правосуддя, публічно заявив, що він не згоден з деякими правовими аргументами в доповіді Мюллера.

Проблемою для Мюллера є те, як Барр вплинув на громадську думку про результати розслідування, направивши в березні в Конгрес лист, який містив мало подробиць, але створював враження, що прокурор не знайшов ніяких порушень. Таким чином, він дозволив Трампу заявити про своє повне виправдання.

Як вказує The New York Times, оприлюднена 18 квітня доповідь показує президента не таким вже невинним і вказує на те, що, на думку Мюллера, існують серйозні докази того, що Трамп перешкоджав правосуддю.

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