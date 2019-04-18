Мін’юст США опублікував звіт про Трампа і зв’язки з РФ

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Четвер, 18 квітня 2019, 19:20
sky news

Міністерство юстиції США опублікувало звіт спецпрокурора Роберта Мюллера про зв’язки президента Дональда Трампа із Росією.

В опублікованому звіті йдеться про численні зв’язки Трампа з Росією, але не має доказів, які б свідчили про скоєння ним злочину.

"Кампанія у соцмережах і операції ГРУ зі взлому сайтів і пошти збігаються із серією контактів між представниками кампанії Трампа та індивідами із зв’язками з російським урядом", - зазначається у доповіді.

Офіс спецпрокурора Мюллера розслідував чи ці контакти представників кампанії Трампа далі перейшли у змову або координацію дій з Росією, яка намагалася вплинути на вибори США у 2016 році.

"Хоча розслідування виявило, що російський уряд розумів, що він матиме переваги від президентства Трампа і працював, щоб забезпечити результат, і представники Трампа очікували, що у них будуть електоральні переваги від викраденої і опублікованої інформації завдяки російським зусиллям, розслідування не виявило, що представники кампанії Трампа змовилися або координували роботу із російським урядом, який мав на меті втручання у виборчий процес", - повідомляється у звіті.

Контакти представників Трампа з Росією складалися з бізнес зв’язків, пропозицій допомоги під час кампанії, пропозиції особистої зустрічі з тоді ще кандидатом у президенти Дональдом Трампом та Володимиром Путіним, запрошень на зустрічі між представниками кампанії Трампа та членами уряду РФ та пропозицій щодо покращення стосунків між США та РФ.

Нагадаємо:

  • За підсумками розслідування, проведеного спецпрокурором Робертом Мюллером, ані президент США Дональд Трамп, ані будь-хто з його помічників не вступали у змову і не координували втручання Росії у вибори 2016 року.
  • Американські спецслужби дійшли висновку, що Росія втрутилася у президентську гонку 2016 року, намагаючись обернути результати виборів на користь Дональда Трампа. Росія заперечує втручання у вибори.

Марія Думанська, УП

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Теми: США Росія Трамп вибори


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