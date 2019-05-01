Кампанію Зеленського фінансували переважно фізособи й партія – ЧЕСНО

Переможець виборів президента Володимир Зеленський задекларував 143 мільйони гривень витрат у першому турі виборів.

Про це повідомляє рух ЧЕСНО, який проаналізував остаточний фінансовий звіт Зеленського про витрати в першому турі.

Виборчий фонд Зеленського поповнювався з різних джерел: внески фізичних осіб - 71,7 мільйонів та від партії "Слуга Народу" - 65,9 мільйонів, власні кошти кандидата - 11,7 мільйонів, внески юридичних осіб - 7,1 мільйонів.

З-поміж 5 донорів, які зробили найбільші внески до фонду Зеленського - компанії ТОВ "Агроче Плюс" та ТОВ "Інтеренерготрейд", які перерахували на рахунок кандидата по 3 мільйони гривень. Обидва бізнеси зареєстровані у Черкаській області та займаються оптовою торгівлею: перша - зерном, друга - паливом.

Серед приватних внескодавців, які профінансували виборчу кампанію - колеги Зеленського по 95 кварталу, члени "Команди Зеленського", колишні нардепи.

75% коштів (близько 107 мільйонів) із виборчого фонду Зеленського пішло на транслювання реклами на ТБ.

Зеленський замовляв телерекламу на більшості національних телеканалів: ICTV - на 19 мільйонів, СТБ та 1+1 - по 17 мільйонів, ТРК "Україна" - 16,6 мільйонів, ІНТЕР - 13,7 мільйонів, Новий Канал - 10,5 мільйонів.

22,5 мільйонів (16% фонду) переможець президентських виборів витратив розміщення реклами на зовнішніх носіях. Ці кошти отримала одна компанія - ТОВ "Концепт Медіа".

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