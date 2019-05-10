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Український аграрний експорт до ЄС у першому кварталі зріс на 24,4%

П'ятниця, 10 травня 2019, 10:17

За перший квартал 2019 року експорт продукції агропромислового комплексу з України до країн ЄС збільшився порівняно з 2018 роком на 24,4%.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила в.о. міністра аграрної політики та продовольства з питань європейської інтеграції Ольга Трофімцева.

За словами Трофімцевої, аграрний експорт за перший квартал цього року склав 1,88 млрд доларів.

Імпорт при цьому становив 734,6 млн доларів і збільшився порівняно з відповідним періодом попереднього року на 9,9%.

Найбільше аграрної продукції з України імпортують Нідерланди (379 млн доларів), Іспанія (342 млн доларів), Італія (215 млн доларів), Польща (178 млн доларів) та Німеччина (157 млн доларів).

У топ-5 країн-експортерів ЄС до України увійшли Польща (150 млн доларів), Німеччина (120 млн доларів), Франція (85 млн доларів), Італія (67 млн доларів) та Угорщина (49 млн доларів).

50% аграрного експорту України до ЄС складають зернові злаки, 17,8% - олія, 8,5% - залишки і відходи харчової промисловості. Також значну частину українського експорту складають насіння олійних культур, м’ясо та харчові субпродукти свійської птиці, плоди, горіхи та цедра.

А ось до України з ЄС найбільше імпортують кукурудзу (9,6%), харчові продукти (9%), насіння олійних культур (6,2%), тютюн та вироби з нього (6,1%), продукти для годівлі тварин (5,4%).

Теми: експортЄСпромисловість
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