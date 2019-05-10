На кордоні з Румунією розбився вертоліт: пілот загинув

На українсько-румунському кордоні виявили розбитий вертоліт, який ймовірно перевозив контрабанду, і тіло пілота.

Про це повідомляє Mukachevo.net.

Розбитий транспортний засіб помітив пастух з села Сепинца у Румунії увечері 9 травня.

Інформацію про трагедію офіційно вже підтвердили в поліції та прокуратурі округу, яка відкрила провадження та має з’ясувати усі обставини трагедії.

Повідомляється, що можлива модель розбитого вертольота Ка-26 (це апарат російського виробництва, призначений для використання у цивільних цілях, зокрема для зрошування полів).

На самому транспортному засобі жодних реєстраційних знаків не було. Зазначається, що він перетнув повітряний простір Румунії нелегально – ймовірно, переправляв контрабандні цигарки.

Офіційно поліція Румунії поки не надала жодної інформації про загиблу людину, але за даними деяких румунських видань – це 48-річний білорус із Мінська Дмитро К, який 5 березня вирушив з столиці Білорусі поїздом до Львова, а тоді до Мукачева, де власне зник.

Також зазначається, що тіло пілота виявили вже на стадії розкладання, тому аварія, імовірно, сталася 2-3 тижні тому.

За попередньою версією румунських правоохоронців, вертоліт летів надто низько, щоб його не помітили прикордонники, тому зачепив дерева і впав.