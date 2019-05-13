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Епіфаній заявив про можливість об'єднання ПЦУ з греко-католиками

Понеділок, 13 травня 2019, 00:43

Предстоятель Праволславної церкви України (ПЦУ) Епіфаній допускає, що православні східного і західного обрядів в майбутньому можуть об'єднатися в одну церкву.

Про це митрополит Епіфаній розповів в інтерв'ю на телеканалі Еспрессо.

"Загалом багато хто прагне і говорить проте, що ці церкви повинні в майбутньому об’єднатися. Але для того, щоб об’єднатися, треба прийти до діалогу. Зараз ми тісно співпрацюємо. Ми спільно втілюємо певні проекти, беремо участь у спільних заходах", - заявив Епіфаній. 

"На зустрічі з Блаженнійшим Святославом ми говорили про подальше поглиблення нашої співпраці. У  цій співпраці ми прийдемо до діалогу, а вже діалог визначить, чи зможемо ми об’єднатися. Теоретично це в майбутньому можливо. Але це залежить від того, як ми будемо співпрацювати, підтримувати ці дружні стосунки, прагнути цієї єдності. У майбутньому всі православні повинні об’єднатися в єдиній Церкві", - наголосив глава ПЦУ. 

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Нагадаємо, 

  • 15 грудня 2018 року українські церкви об’єдналися у єдину Православну церкву України, її очолив митрополит Епіфаній. Представники РПЦ (УПЦ МП) переважно відмовилися визнати її, але окремі парафії переходять до ПЦУ.
  • 5 січня 2019 року у Стамбулі було підписано Томос про автокефалію української церкви, 6 січня патріарх Варфоломій передав його Епіфанію.
  • На початку травня Філарет заявляв, що УПЦ КП не ліквідована, та направив майже усім єпископам ПЦУ запрошення на зустріч на бланках неіснуючого Київського патріархату.
  • На сайті колишньої УПЦ КП було оприлюднено різке звернення Філарета до Епіфанія та запрошення його на святкування пам’яті святого священномученика Макарія, також на бланку Київського патріархату.
  • У відповідь на заяву Філарета у Міністерстві культури заявили, що Українська православна церква Київського патріархату припинила існування й увійшла до Православної церкви України.
  • 12 травня Філарет заявив, що допускає поділ Православної церкви України.

"Українська правда" у Threads

Теми: Православна Церква Українирелігія
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