Епіфаній заявив про можливість об'єднання ПЦУ з греко-католиками

27133 перегляди
Понеділок, 13 травня 2019, 00:43

Предстоятель Праволславної церкви України (ПЦУ) Епіфаній допускає, що православні східного і західного обрядів в майбутньому можуть об'єднатися в одну церкву.

Про це митрополит Епіфаній розповів в інтерв'ю на телеканалі Еспрессо.

"Загалом багато хто прагне і говорить проте, що ці церкви повинні в майбутньому об’єднатися. Але для того, щоб об’єднатися, треба прийти до діалогу. Зараз ми тісно співпрацюємо. Ми спільно втілюємо певні проекти, беремо участь у спільних заходах", - заявив Епіфаній. 

"На зустрічі з Блаженнійшим Святославом ми говорили про подальше поглиблення нашої співпраці. У  цій співпраці ми прийдемо до діалогу, а вже діалог визначить, чи зможемо ми об’єднатися. Теоретично це в майбутньому можливо. Але це залежить від того, як ми будемо співпрацювати, підтримувати ці дружні стосунки, прагнути цієї єдності. У майбутньому всі православні повинні об’єднатися в єдиній Церкві", - наголосив глава ПЦУ. 

Читайте також: Митрополит Київський Епіфаній. Як в Україні з'явилася автокефальна Церква

Нагадаємо, 

  • 15 грудня 2018 року українські церкви об’єдналися у єдину Православну церкву України, її очолив митрополит Епіфаній. Представники РПЦ (УПЦ МП) переважно відмовилися визнати її, але окремі парафії переходять до ПЦУ.
  • 5 січня 2019 року у Стамбулі було підписано Томос про автокефалію української церкви, 6 січня патріарх Варфоломій передав його Епіфанію.
  • На початку травня Філарет заявляв, що УПЦ КП не ліквідована, та направив майже усім єпископам ПЦУ запрошення на зустріч на бланках неіснуючого Київського патріархату.
  • На сайті колишньої УПЦ КП було оприлюднено різке звернення Філарета до Епіфанія та запрошення його на святкування пам’яті святого священномученика Макарія, також на бланку Київського патріархату.
  • У відповідь на заяву Філарета у Міністерстві культури заявили, що Українська православна церква Київського патріархату припинила існування й увійшла до Православної церкви України.
  • 12 травня Філарет заявив, що допускає поділ Православної церкви України.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Православна Церква України релігія


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Філарет: Розділ ПЦУ допускаю, але єдину церкву ми створимо 12 травня 2019, 23:52
Про нагородження Лисова просив єпископ ПЦУ Драбинко 12 травня 2019, 23:21
Філарет вважає, що УПЦ КП досі існує. Мінкульт каже, що ні 11 травня 2019, 16:13
Усі новини
Головні новини
Геращенко подала заяву про звільнення з двох посад
САП відкрила справу на Лещенка через дані про "хабарі"
Команда Зеленського кличе Кабмін на газові консультації
Кого українці хочуть бачити прем’єром: лідирують Тимошенко і Смешко
Усі новини
соціум

5 стадій прийняття відключення гарячої води

думка

Відкладати на дитину: коли почати і навіщо це робити

здоров'я

Голодування: як правильно та коли воно може бути корисним