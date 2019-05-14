Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Нафтогаз" пропонує знизити ціну на газ для населення на умовах ПСО

Вівторок, 14 травня 2019, 00:53
Нафтогаз пропонує знизити ціну на газ для населення на умовах ПСО

НАК "Нафтогаз України" розіслала контрагентам додаткові угоди, які містять нову ціну газу при постачанні на умовах ПСО (покладання спеціальних обов'язків). Нова ціна майже на 4% нижча ніж та, що діяла в квітні.

Про це повідомляє Департамент з комунікацій НАК "Нафтогаз України".

"Ціна визначена з урахуванням вимог урядових постанов від 8 травня 2019 р. №380 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 р. №293" та від 19 жовтня 2018 р. № 867 "Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу", - йдеться у повідомленні.

Підкреслюється, що ціна складає 5 990 грн за тис. куб. м без урахування ПДВ і вартості доставки. Нова ціна на 245 грн за тис. куб. м або майже на 4% нижче ніж та, що діяла у квітні.

"Раніше постановою № 867 передбачалось, що вартість газу для потреб населення на умовах ПСО з 1 травня мала становити 7184,8 грн за тис. куб. м без ПДВ і вартості транспортування", - нагадують у "Нафтогазі".

Нагадаємо:

  • Із 1 травня в Україні почала діяти нова ціна на газ для населення і теплової генерації, затверджена на травень поточного року на рівні 8247 гривень за тисячу кубометрів (раніше було 8550 гривень).

"Українська правда" у Threads

Теми: газНафтогаз
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Усі новини...
газ
У Німеччині суд зупинив ухвалення закону, який мав покласти край газовому і нафтовому опаленню
Регулятор відкрив доступ до нового маршруту для імпорту газу в Україну
Австрія закликала вітчизняних постачальників прискорити відмову від газу РФ
Останні новини
10:43
Зеленський прибув до Норвегії
10:41
Програма з Оленою Кравець на каналі "Дім" отримала з держбюджету понад 27 млн грн у 2023 році
10:39
Жителів Київщини попереджають про вибухи 13 грудня
10:33
Албанія використає ChatGPT для прискорення "євроінтеграційних" змін законодавства
10:26
Нафта здешевшала на тлі невизначеності щодо попиту
10:22
фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"
10:19
Дубінський не поспішає знайомитись із кримінальною справою: суд дав час до 29 грудня
10:17
Що важливо знати про вірусні гепатити: види, симптоми, лікування
10:03
Відновити роботу "Київстар" допомагають Microsoft, Cisco та Ericsson
09:56
Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"
Усі новини...
Реклама: