"Нафтогаз" пропонує знизити ціну на газ для населення на умовах ПСО
НАК "Нафтогаз України" розіслала контрагентам додаткові угоди, які містять нову ціну газу при постачанні на умовах ПСО (покладання спеціальних обов'язків). Нова ціна майже на 4% нижча ніж та, що діяла в квітні.
Про це повідомляє Департамент з комунікацій НАК "Нафтогаз України".
"Ціна визначена з урахуванням вимог урядових постанов від 8 травня 2019 р. №380 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 р. №293" та від 19 жовтня 2018 р. № 867 "Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу", - йдеться у повідомленні.
Підкреслюється, що ціна складає 5 990 грн за тис. куб. м без урахування ПДВ і вартості доставки. Нова ціна на 245 грн за тис. куб. м або майже на 4% нижче ніж та, що діяла у квітні.
"Раніше постановою № 867 передбачалось, що вартість газу для потреб населення на умовах ПСО з 1 травня мала становити 7184,8 грн за тис. куб. м без ПДВ і вартості транспортування", - нагадують у "Нафтогазі".
Нагадаємо:
- Із 1 травня в Україні почала діяти нова ціна на газ для населення і теплової генерації, затверджена на травень поточного року на рівні 8247 гривень за тисячу кубометрів (раніше було 8550 гривень).