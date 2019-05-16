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Команда Зеленського кличе Кабмін на газові консультації

Четвер, 16 травня 2019, 14:41
Команда Зеленського кличе Кабмін на газові консультації

Команда новообраного президента Володимира Зеленського готова до консультацій з урядом для ухвалення рішень, які забезпечать тепло в оселях українців узимку.

Про це йдеться в заяві команди.

"Щоб мати достатню кількість газу на опалювальний сезон, ним потрібно запасатися вже зараз, коли ціна на паливо значно нижча. Крім того, необхідно мати надійні джерела поставок, особливо на тлі того, що досі не визначені умови постачання газу з Росії до ЄС через Україну з 1 січня 2020 року" – зазначається в повідомленні.

"Ми розраховуємо на співпрацю з урядом і втілення виважених і вчасних рішень, узгоджених з ЄС, США та іншими партнерами. Спільними зусиллями забезпечимо достатню для домівок українців кількість газу", – зазначили в команді Зеленського.

Там також наголосили, що "Україна гарантує надійне транспортування газу за європейськими правилами, однак для цього потрібно створити незалежного оператора ГТС".

"Цей процес буде завершений у поточному році, але не за будь-яку ціну і не в інтересах окремих політичних сил", – заявили в команді Зеленського.

Теми: ЗеленськийгазКабінет міністрів
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