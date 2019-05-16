Команда Зеленського кличе Кабмін на газові консультації

9024 перегляди
Четвер, 16 травня 2019, 14:41

Команда новообраного президента Володимира Зеленського готова до консультацій з урядом для ухвалення рішень, які забезпечать тепло в оселях українців узимку.

Про це йдеться в заяві команди.

"Щоб мати достатню кількість газу на опалювальний сезон, ним потрібно запасатися вже зараз, коли ціна на паливо значно нижча. Крім того, необхідно мати надійні джерела поставок, особливо на тлі того, що досі не визначені умови постачання газу з Росії до ЄС через Україну з 1 січня 2020 року" – зазначається в повідомленні.

"Ми розраховуємо на співпрацю з урядом і втілення виважених і вчасних рішень, узгоджених з ЄС, США та іншими партнерами. Спільними зусиллями забезпечимо достатню для домівок українців кількість газу", – зазначили в команді Зеленського.

Там також наголосили, що "Україна гарантує надійне транспортування газу за європейськими правилами, однак для цього потрібно створити незалежного оператора ГТС".

"Цей процес буде завершений у поточному році, але не за будь-яку ціну і не в інтересах окремих політичних сил", – заявили в команді Зеленського.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Зеленський газ Кабінет міністрів


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Перша леді дала пораду Зеленській 16 травня 2019, 15:05
Українці назвали перші кроки, яких очікують від Зеленського 16 травня 2019, 13:12
Квартира Зеленської в Криму: гарний краєвид, впливові сусіди 16 травня 2019, 12:52
Усі новини
Головні новини
Геращенко подала заяву про звільнення з двох посад
САП відкрила справу на Лещенка через дані про "хабарі"
Команда Зеленського кличе Кабмін на газові консультації
Кого українці хочуть бачити прем’єром: лідирують Тимошенко і Смешко
Усі новини
Фото

Як політики свої вишиванки вигулювали

інтерв'ю

Режисер Наріман Алієв: Про нас за кордоном знають не більше, ніж ми про Венесуелу чи Сирію

Освіта

Вступ 2019 на магістратуру: відповіді МОН на поширені питання