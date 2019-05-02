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"Барселона" розгромила "Ліверпуль" у першому матчі півфіналу Ліги Чемпіонів

Четвер, 2 травня 2019, 00:04

Іспанська "Барселона" з рахунком 3:0 розгромила англійський "Ліверпуль" у першому півфінальному матчі Ліги Чемпіонів.

Поєдинок пройшов у середу, 1 травня, на стадіоні "Камп Ноу".

До першого забитого м'яча в цій зустрічі "Ліверпуль" краще атакував, пресингував і був агресивнішим за каталонців. Втім, рахунок в матчі відкрила саме "Барселона". На 26-й хвилині після пасу Жорді Альби Луїс Суарес зіграв на випередження і переправив м'яча у ворота "мерсисайдців" - 1:0.

Навіть після пропущеного голу англійці продовжували грати першим номером в цій грі.

На першій хвилині другого тайму відбувся і перший удар у площину воріт "Барси". Джеймс Мілнер перевірив реакцію тер Штегена, котрий зіграв чудово. У наступні десять хвилин тер Штеген відбиває ще два небезпечних удари від Мілнера та Мохамеда Салаха.

На 75-й хвилині "Барселона" забиває другий гол. Після удару Суареса м'яч влучає в поперечку воріт і потрапляє прямо на Ліонеля Мессі, який забиває у порожні ворота - 2:0.

На 81-й хвилині Мессі зі штрафного з метрів 25-ти красиво пробиває у дев'ятку воріт "Ліверпуля" - 3:0.

У наступній же атаці англійці мали шанс один гол відквитати. Після удару Роберто Фірміно м'яча з лінії воріт вибиває Іван Ракітич, а Салах на добиванні влучає в штангу.

Матч-відповідь пройде 7 травня у Ліверпулі на "Енфілд Роуд".

Микола Аврамчук для УП

"Українська правда" у Threads

Теми: футбол
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