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Опитування CNN: Рейтинги Трампа - найвищі за два роки

Четвер, 2 травня 2019, 02:47
Опитування CNN: Рейтинги Трампа - найвищі за два роки

Після завершення розслідування спецпрокурора Мюллера, яке не встановило, що члени виборчої кампанії Трампа мали змову з РФ, рейтинг президента США досягнув найвищої позначки з квітня 2017 року.

Про це свідчать результати опитування, оприлюднені телеканалом CNN у середу.

Підкреслюється, що роботу Трампа схвалюють 43% опитаних, водночас 52% - не схвалюють. 

У той же час, 59% опитаних не бачать необхідності в імпічменті (37% вважають інакше).

Крім цього, учасників опитування просили відповісти, чи вважають вони, що Трамп перешкоджав правосуддю у ході розслідування  Мюллера. 48% відповіли ствердно, 45% заперечили. 88% хочуть, щоб Конгрес розслідував це.

Опитування CNN провели серед 1007 дорослих впродовж 25-28 квітня.

Нагадаємо:

  • 22 березня Мюллер передав Барру копію свого конфіденційного звіту, завершивши 22-місячне розслідування.
  • Через два дні Барр опублікував лист на чотирьох сторінках, в якому говорилося, що розслідування не встановило, що члени виборчої кампанії Трампа мали змову з РФ.
  • 18 квітня Міністерство юстиції США опублікувало звіт спецпрокурора Роберта Мюллера про зв'язок президента Дональда Трампа з Росією.
  • За даними опитування Hill-HarrisX, проведеного вперше після висунення Байденом своєї кандидатури на посаду президента у 2020 році, колишній віце-президент США випереджає Трампа на шість процентних пунктів. 43% опитаних заявили, що оберуть президентом Байдена, а 37% - Трампа.

"Українська правда" в Threads

Теми: ТрампСША
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