Опитування CNN: Рейтинги Трампа - найвищі за два роки

Після завершення розслідування спецпрокурора Мюллера, яке не встановило, що члени виборчої кампанії Трампа мали змову з РФ, рейтинг президента США досягнув найвищої позначки з квітня 2017 року.

Про це свідчать результати опитування, оприлюднені телеканалом CNN у середу.

Підкреслюється, що роботу Трампа схвалюють 43% опитаних, водночас 52% - не схвалюють.

У той же час, 59% опитаних не бачать необхідності в імпічменті (37% вважають інакше).

Крім цього, учасників опитування просили відповісти, чи вважають вони, що Трамп перешкоджав правосуддю у ході розслідування Мюллера. 48% відповіли ствердно, 45% заперечили. 88% хочуть, щоб Конгрес розслідував це.

Опитування CNN провели серед 1007 дорослих впродовж 25-28 квітня.

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