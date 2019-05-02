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У штабі ООС розповіли, які населені пункти повернули під контроль України за рік

Четвер, 2 травня 2019, 11:06
У штабі ООС розповіли, які населені пункти повернули під контроль України за рік
Укрінформ

З початку дії Операції об’єднаних сил українські військові повернули три населених пункти під український контроль.

Про це повідомив командувач ООС Сергій Наєв, передає прес-служба штабу.

"З початку Операції об’єднаних сил: не порушуючи Мінських домовленостей, повернуто під контроль біля 24 км2 території, у тому числі 3 населених пункти (хутір Вільний, Південне, Шуми)", - йдеться у повідомленні.

Також у штабі ООС розповіли, що за рік перевірили на наявність вибухонебезпечних предметів майже 4576,7 га; знищили 52655 вибухонебезпечних предметів; відновили 1000 га територій які вже використовуються в господарських цілях.

Крім того, українські військові вилучили з незаконного обігу 374 одиниці зброї, близько 252 кг вибухівки, більше 300 тисяч боєприпасів, а також вилучили на користь держави матеріальні цінності, які використовувались у незаконний спосіб, вартістю близько 274 мільйонів гривень.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасіДонбасОРДЛО
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